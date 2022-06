JOGOS DE HOJE, sábado: onde assistir e horário do futebol (11/06)

A bola vai rolar em torneios nacionais e internacionais neste sábado, 11 de junho de 2022, com transmissão ao vivo tanto pela TV como online. Desde o Campeonato Paulista da Segunda Divisão até a Liga das Nações no futebol internacional, o DCI preparou um super guia com todos os horários e onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Começando pela manhã e seguindo até a tarde e a noite, o Brasileirão Série A, B, C, e D traz grandes embates no cenário nacional, seguindo para a Liga das Nações, onde as seleções da Europa disputam a competição da UEFA.

Acompanhe a seguir o guia completo.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje

Corinthians x Juventude – 16h30 – Premiere

Atlético MG x Santos – 19h – Premiere

Fluminense x Atlético GO – 19h – Premiere

Cuiabá x RB Bragantino – 19h – Premiere

Internacional x Flamengo – 21h – SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

Brusque x Ituano – 11h – SporTV e Premiere

Ponte Preta x Londrina – 16h30 – Premiere

CRB x Vila Nova – 16h30 – Premiere

Operário PR x Bahia – 18h30 – SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

Brasil de Pelotas x Ypiranga – 11h – TV NSports

São José x Floresta – 15h – TV NSports

Campinense x Manaus – 17h – BAND (Norte e Nordeste), Tik Tok e DAZN

Atlético CE x Vitória – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Globo x Crato – 15h – InStat TV

Portuguesa RJ x Santo André – 15h – InStat TV

São Paulo Crystal x América RN – 15h – InStat TV

Tuna x Pacajus – 15h – InStat TV

Brasiliense x Grêmio Anápolis – 15h30 – InStat TV

Juventude Samas x Castanhal – 15h30 – InStat TV

Fluminense x Moto Club – 16h – InStat TV

Caldense x Nova Venécia – 16h – InStat TV

São Bernardo x Pérolas Negras – 16h – InStat TV

Inter de Limeira x Bahia de Feira – 16h – InStat TV

Paraná x Cianorte – 16h – InStat TV

Sergipe x Atlético BA – 16h – InStat TV

Real Noroeste x URT – 16h – InStat TV

Porto Velho x São Raimundo – 16h30 – InStat TV

Pouso Alegre FC x Ferroviária – 17h30 – InStat TV

Náutico RR x São Raimundo AM – 18h – InStat TV

Juazeirense x Lagarto – 18h – InStat TV

Tocantinópolis x 4 de Julho – 18h30 – InStat TV

CSE x Santa Cruz – 19h – InStat TV

Oeste x Nova Iguaçu – 19h – InStat TV

Brasileirão Feminino

Flamengo x Corinthians – 14h – BAND

RB Bragantino x Grêmio – 15h – Eleven Sports

Internacional x São José – 15h – Eleven Sports

Ferroviária x Real Brasília – 18h – Eleven Sports

Brasileirão Feminino Série A2

Athletico PR x América MG – 10h – Eleven Sports

Vasco x Botafogo – 15h – Eleven Sports

Fluminense x Bahia – 15h – Eleven Sports

Fortaleza x UDA – 15h – Eleven Sports

Aliança GO x Minas Brasília – 16h – Eleven Sports

Cefama x Uranduba – 16h – Eleven Sports

Brasileirão Feminino Série A3

Ypiranga x Remo – 15h – Eleven Sports

Realidade Jovem x Taubaté – 15h – Eleven Sports

Ipatinga x Criciúma – 15h – Eleven Sports

Coritiba x Toledo – 15h – Eleven Sports

Vila Nova x Atlético GO – 15h – Eleven Sports

Rio Branco x Barcelona RO – 15h – Eleven Sports

Cuiabá x Misto – 16h – Eleven Sports

Paraíso x Abelhas Rainhas – 17h – Eleven Sports

Campeonato Amapaense – Jogos de hoje

São Paulo x Macapá – 17h – Eleven Sports

Campeonato Paulista Segunda Divisão

América SP x Andradina – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Mauá x Mauaense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Rio Branco SP x Itapirense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Amparo x União São João – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Grêmio Prudente x Santacruzense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Flamengo x Guarulhos – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Joseense x Atlético Mogi – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Jabaquara x Ska Brasil – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Uberaba x Ipatinga – 15h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

Democrata x Tupynambás – 15h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

Tupi x Coimbra – 15h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

Nacional de Muriaé x SC Aymorés – 15h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

União Luziense x Betim – 15h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

Boa Esporte x Varginha EC – 15h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Metropolitano x Carlos Renaux – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Paraibano Sub-20

Santos x CSP – 15h – Eleven Sports

Serrano x Femar – 15h – Eleven Sports

Auto Esporte x Spartax – 15h – Eleven Sports

Copa Espírito Santo

Sport ES x Serra – 15h – Eleven Sports

Aster x Pinheiros – 15h – Eleven Sports

Desportiva Ferroviária x Rio Branco – 15h – Eleven Sports

Liga das Nações

Ucrânia x Armênia – 10h – ESPN e Star +

Irlanda x Escócia – 13h – SporTV

Ilhas Faroé x Lituânia – 13h – ESPN e Star +

Holanda x Polônia – 15h45 – SporTV 3

País de Gales x Bélgica – 15h45 – Star +

Inglaterra x Itália – 15h45 – ESPN e Star +

Montenegro x Bósnia – 15h45 – Star +

Luxemburgo x Turquia – 15h45 – Canais Globo e Globo Play

Hungria x Alemanha – 15h45 – SporTV

Romênia x Finlândia – 15h45 – Canais Globo e Globo Play

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Girona x Tenerife – 16h – ESPN 3 e Star +

Campeonato Argentino

Arsenal Sarandí x Banfield – 15h30 – Star +

Sarmiento x Argentinos Juniors – 18h – Star +

River Plate x Atlético Tucumán – 20h15 – Star +

Campeonato Venezuelano

Zamora x Monagas – 20h15 – Star +

Campeonato Uruguaio Segunda Divisão

Sud América x Racing URU – 21h – Star +

MLS

Charlotte x NY Red Bulls – 16h – ESPN 4 e Star +

Nashville SC x Earthquakes – 21h – Dazn

CONCACAF Champions League

México x Suriname – 11h – Star +

Copa da Ásia Sub-23 – Jogos de hoje

Uzbequistão x Iraque – 13h – Star +

