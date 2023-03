UFC hoje vai passar na BAND? Como assistir o card de lutas neste sábado - 25/03

Não tem cinturão em jogo no UFC hoje, mas a luta principal entre Marlon Vera e Cory Sandhagen promete servir muito entretenimento aos apaixonados por artes marciais. Neste sábado, 25, o UFC San Antonio será exibido no Brasil a partir das 17h30 (horário de Brasília) com onze lutas entre o card Preliminar e Principal.

O octógono mais famoso e temido do planeta vai trazer três brasileiros: Lucas Alexander, Daniel Lacerda e Vinicius Salvador, em categorias diferentes.

A seguir, você confere como assistir ao evento e todas as lutas.

Onde vai passar o UFC hoje?

Sem transmissão na BAND, o UFC hoje será transmitido com exclusividade no UFC Fight Pass, serviço de streaming por assinatura, com início às 17h30.

A programação da emissora não consta o UFC San Antonio. Por isso, a única maneira de assistir ao evento neste sábado é através da plataforma.

O UFC Fight Pass está disponível em todos os estados do Brasil por R$ 29,90 por mês ou R$ 298,80 no ano. Dá para assistir no site ou no aplicativo pelo celular.

Além disso, as três primeiros lutas do card preliminar serão transmitidas de graça no UFC Brasil pelo Youtube e no Facebook.

CARD PRELIMINAR - 17h30 (UFC Fight Pass)

- 17h30 (UFC Fight Pass) CARD PRINCIPAL - 20h (UFC Fight Pass)

Card completo UFC hoje

O terceiro lugar da categoria peso-galo Marlon Vera enfrenta o quinto colocado Cory Sandhagen na luta principal do UFC San Antonio hoje.

O UFC é dividido em Card Principal e Preliminar. Serão 11 lutas neste sábado.

CARD PRINCIPAL

Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Cory Sandhagen

Peso-galo (até 61,2 Kg): Holly Holm x Yana Santos

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nate Landwehr x Austin Lingo

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Andrea Lee x Maycee Barber

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Manel Kape

Peso-médio (até 83,9 Kg): Chidi Njokuani x Albert Duraev

CARD PRELIMINAR

Peso-pena (até 65,7 Kg): Daniel Pineda x Tucker Lutz

Peso-pena (até 65,7 Kg): Steven Peterson x Lucas Alexander

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Trevin Giles x Preston Parsons

Peso-mosca (até 56,7 Kg): CJ Vergara x Daniel Lacerda

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Victor Altamirano x Vinicius Salvador

Quem são os brasileiros no UFC San Antonio?

O Brasil terá três representantes no UFC San Antonio hoje: Lucas Alexander, Daniel Lacerda e Vinicius Salvador, todos no Card Preliminar.

Lucas, natural do Rio de Janeiro, vai enfrentar Steven Peterson no peso-pena. Ele venceu cinco dos seus últimos seis combates. Já Daniel, também do Rio, lutará contra CJ Vergara na categoria peso-mosca. Ele busca a primeira vitória no octógono mais famoso do mundo, com apelido de "Miojo", com 11 vitórias onde dez foram nos minutos iniciais.

Vinicius Salvador, de Minas Gerais, vai lutar contra Victor Altamirano na categoria peso-mosca. Ele também fará a sua estreia neste sábado

A luta entre Tamires Vidal e Hailey Cowan foi cancelada do card preliminar depois que a brasileira apresentou problemas de saúde.

