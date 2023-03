Horário do jogo do Brasil - Foto: DCI / Tássio Mourão

Horário do jogo do Brasil na 1ª partida do amistoso 2023

Brasil e Marrocos entram em campo neste sábado (25) para cumprir amistoso no calendário internacional. A partida será à noite e com transmissão em diversas plataformas.

Que horas é o jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira vai jogar no sábado (25 de março), em partida marcada para às 19 horas (de Brasília). Este jogo servirá como a primeira partida de ambas as equipes após suas apresentações na Copa do Mundo. Enquanto o Brasil não atingiu as expectativas para eles no Catar. Marrocos ultrapassou-os e deu a todo um continente a esperança de que talvez uma seleção africana pudesse chegar à final.

Data: sábado, 25 de março | Horário: 19h

Localização: Grand Stade de Tanger -- Tanger, Marrocos

3 opções para assistir jogo do Brasil hoje

Veja três formas de assistir o jogo da seleção brasileira hoje:

Assistir jogo do Brasil no site da Band: a Rede Bandeirantes disponibiliza a sua programação ao vivo e de graça na internet. É só entrar no site, escolher "ao vivo" no menu, cadastrar o email e assistir.

Como ver amistoso do Brasil na ESPN: o canal da TV paga vai transmitir para todo o Brasil o amistoso contra o Marrocos hoje. A emissora está disponível em operadoras.

Acompanhar Brasil x Marrocos no Bandplay: a plataforma Bandplay está disponível de graça. Acesse www.bandplay.com, clique em "ao vivo" e escolha o ícone da Bandeirantes.

Como assistir jogo do Brasil no Youtube do Galvão Bueno: acesse o aplicativo do Youtube, digite o nome de Galvão Bueno na busca e clique na primeira opção. O canal do narrador transmitirá de graça o amistoso.

Galvão Bueno vai narrar o jogo do Brasil?

Sim, Galvão Bueno vai narrar o jogo do Brasil contra o Marrocos no "Canal GB" hoje. O narrador estará ao lado de Arnaldo Cézar Coelho, Walter Casagrande Jr e Tino Marcos.

A transmissão do canal Galvão Bueno também irá contar com Zico e os influenciadores Valentina Bandeira, Samanta Lima, Daniel Braune e Duda Garbi. A iniciativa é uma parceria com a empresa Play9, de Felipe Neto e do ex-executivo João Pedro Paes Leme.

Notícias da equipe | Brasil x Marrocos

Marrocos: Há vários rostos familiares na equipe de Regragui para este jogo e para o amistoso contra o Peru alguns dias depois. Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, foi convocado apesar das acusações de estupro contra o jogador de 24 anos, enquanto vários jovens da Europa também foram convocados pela primeira vez.

Brasil: As estrelas do samba têm apenas esta partida nesta pausa internacional e vários nomes de estrelas estão ausentes, incluindo a dupla do PSG, Neymar e Marquinhos , ambos lesionados. Richarlison , do Tottenham Hotspur , também está lesionado, o que ainda não é uma novidade para os brasileiros.

