UFC Vegas 42 hoje (13/11): horário e onde assistir as lutas deste sábado

Realizado em Las Vegas, o UFC Vegas 42 traz a disputa entre Max Holloway e Yair Rodriguez na categoria peso pena, enquanto outros três brasileiros disputam no Card Preliminar e Principal a partir das 15h (horário de Brasília). Confira as lutas do UFC hoje ao vivo, horários e onde assistir.

Horário e onde assistir o UFC Vegas 42 hoje?

O UFC Vegas 42 tem início a partir das 15h (horário de Brasília) neste sábado com o Card Preliminar enquanto mais tarde, às 19h, o Card Principal traz a briga entre Max Holloway e Yair Rodriguez na categoria peso pena. O evento terá transmissão ao vivo do canal Combate, disponível apenas em operadoras por assinatura.

Entretanto, o Facebook do UFC Brasil e o canal SporTV 3 disponibilizam duas lutas do Card Preliminar para todo o Brasil, basta sintonizar.

Horário: 15h e 19h (horário de Brasília)

Transmissão: Combate

Três brasileiros disputam em Las Vegas no UFC 42

Além de assistir a luta principal na categoria Peso Pena, os apaixonados por UFC poderão acompanhar também neste sábado três brasileiros no octógono.

No Card Principal, Marcos Pezão vai encarar o norte-americano Ben Rothwell na categoria Peso-pesado, enquanto os pesos-leves Thiago Moisés e Rafael Alves disputam a vitória no Preliminar contra Joel Alvarez e Marc Diakiese, respectivamente.

A luta principal entre o havaiano Holloway e o mexicano Rodriguez promete grandes emoções e muita agressividade. Holloway é o atual número um do ranking de sua categoria, enquanto Rodríguez espera a vitória neste sábado para tentar disputar o cinturão, ocupando a terceira posição no ranking.

Quais são as lutas do UFC hoje?

Dividido em duas categorias, o Ultimate Fighting Championship traz o Card Preliminar e o Principal. Neste sábado, além da luta principal entre Holloway e Rodriguez, o UFC 42 traz apresenta três brasileiros disputando no octógono mais famoso do mundo em Las Vegas, no estado de Nevada pelos Estados Unidos.

Confira todas as lutas deste sábado.

Card Principal

Max Holloway x Yair Rodriguez (Peso-pena até 65,7 kg)

Ben Rothwell x Marcos Pezão (Peso-pesado até 120,2 kg)

Felicia Spencer x Leah Letson (Peso-pena feminino até 65,7 kg)

Miguel Baeza x Khaos Williams (Peso meio-médio até 77,1 kg)

Song Yadong x Julio Arce (Peso-galo até 61,2 kg)

Card Preliminar

Thiago Moisés x Joel Alvarez (Peso-leve até 70,3 Kg)

Cynthia Calvillo x Andrea Lee (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Sean Woodson x Collin Anglin (Peso-pena até 65,7 kg)

Cortney Casey x Liana Jojua (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Marc Diakiese x Rafael Alves (Peso-leve até 70,3 Kg)

Kennedy Nzechukwu x Da-Un Jung (Peso meio-pesado até 92,9 kg)

