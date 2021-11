Jogos do Brasileirão 2021: tabela da 32ª rodada no fim de semana

O Brasileirão Série A retoma as disputas neste fim de semana com a 32ª rodada da temporada. Líder com 68 pontos, o Atlético-MG busca aumentar a sua vantagem, enquanto Palmeiras e Flamengo mantém vivo o sonho de alcançar o título ainda este ano. Confira os jogos, horários e onde assistir a próxima rodada do Brasileirão em 2021.

Quando é a próxima rodada de jogos no Brasileirão 2021?

Começando neste sábado em 13 de novembro, a 32ª rodada é a próxima rodada do Brasileirão com nove confrontos, seguindo até o domingo. As disputas estão cada vez mais acirradas e o futebol com mais emoção, especialmente com a reta final se aproximando.

Confira a programação de jogos na 32ª rodada do Brasileirão 2021.

Sábado (13/11):

Atlético-GO x Santos – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 17h (Premiere)

América-MG x Grêmio – Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 18h30 (SporTV e Premiere)

Internacional x Athletico–PR -Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h (Sem transmissão)

RB Bragantino x Fortaleza – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h (Premiere)

Corinthians x Cuiabá – Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h (SporTV e Premiere)

Domingo (14/11):

São Paulo x Flamengo – Estádio do Morumbi, em São Paulo, às 16h (Globo e Premiere)

Fluminense x Palmeiras – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h15 (Premiere)

Ceará x Sport – Estádio do Castelão, em Fortaleza, às 19h (Premiere)

Chapecoense x Juventude – Arena Condá, em Chapecó, às 19h (Premiere)

Quantas rodadas faltam para terminar o Campeonato?

Contando com a 32ª rodada, faltam sete rodadas para acabar o Brasileiro em 2021. O campeão do futebol brasileiro será revelado em 9 de dezembro com a bola rolando pela última rodada. Entretanto, se manter o ritmo de vitórias, o Atlético Mineiro tem chances de confirmar o título muito antes do torneio acabar.

Na parte de cima, os seis primeiros da tabela avançam para a Copa Libertadores do ano que vem, enquanto do sétimo ao décimo segundo estão classificados para a Sul-Americana. Porém, dependendo do resultado das finais este ano, o número de vagas nas duas competições pode aumentar na tabela do Brasileiro.

Por fim, na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Quem está liderando o Brasileirão 2021?

Com 68 pontos, o Atlético-MG é o líder da Série A do Brasileirão. O campeonato tem 38 rodadas e, ao fim do torneio, a primeira equipe na classificação é a campeã, enquanto as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão.

1 Atlético-MG – 68 pontos

2 Palmeiras – 58 pontos

3 Flamengo – 57 pontos

4 Fortaleza – 49 pontos

5 Bragantino – 49 pontos

6 Corinthians – 47 pontos

7 Internacional – 44 pontos

8 Fluminense – 42 pontos

9 Athletico-PR – 41 pontos

10 América-MG – 41 pontos

11 Cuiabá – 39 pontos

12 Ceará – 39 pontos

13 Santos – 38 pontos

14 São Paulo – 37 pontos

15 Atlético-GO – 37 pontos

16 Bahia – 36 pontos

17 Juventude – 33 pontos

18 Sport – 30 pontos

19 Grêmio – 29 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

