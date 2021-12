UFC Vegas 45 hoje: Horário e onde assistir as lutas ao vivo (18/12)

Confira todas as lutas do UFC neste sábado e onde assistir ao vivo pela TV e também online

O último evento do ano promete agitar neste sábado, 18/12, com diversas lutas de qualidade no octógono em Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos. O UFC Vegas 45 traz o duelo entre Derrick Lewis e Chris Daukaus na categoria pesos-pesados, além de brasileiros no Card. O evento começa as 18h (horário de Brasília), seguindo até a madrugada. Confira todas as as lutas do UFC hoje, os horários e onde assistir.

Horário e onde assistir o UFC hoje:

O UFC Vegas 45 neste sábado, em Las Vegas nos Estados Unidos, apresenta disputas no Card Preliminar começando a partir das 18h e, depois, o Card Principal com a luta dos norte-americanos Derrick Lewis e Chris Daukaus no Principal às 21h, nove horas da noite, ambos no horário de Brasília.

O canal Combate, disponível somente em operadoras por assinatura, é o responsável por realizar as transmissões do UFC hoje com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa.

Horário: 18h e 21h (horário de Brasília)

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Luta de Derrick Lewis e Chris Daukaus

Pela categoria pesos-pesados, Derrick Lewis e Chris Daukaus vão se enfrentar em busca do triunfo na noite deste sábado, no octógono mais famoso do mundo. Os dois são norte-americanos.

Derrick aparece em terceiro lugar no ranking de sua categoria no UFC, sendo o maior nocauteador da história com 12 vitórias. Em sua última luta, perdeu para Ciryl Gane.

Já Chris está invicto com quatro vitórias seguidas, nocauteando os quatro adversários. No ranking da categoria, aparece em 7º lugar. Sendo assim, a luta de hoje não vale cinturão, mas promete agitar o octógono.

Além disso, o Card também vai contar com os brasileiros Amanda Lemos, Raphael Assunção, Diego Ferreira, Raoni Barcelos e Melissa Gatto.

Programação completa do UFC hoje

O UFC neste sábado apresenta o Card Preliminar e o Principal, onde as categorias são separadas por atletas, pesos e regras. Seguindo a pesagem, cada um dos lutadores precisa estar em dia com todo o regulamento e, então, entram no octógono para disputar a vitória no evento mais famoso do mundo.

Confira as lutas do UFC neste sábado.

Card principal

Derrick Lewis x Chris Daukaus (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Stephen Thompson x Belal Muhammad (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Amanda Lemos x Angela Hill (Peso-palha até 52,2 Kg)

Raphael Assunção x Ricky Simon (Peso-galo até 61,2 Kg)

Diego Ferreira x Mateusz Gamrot (Peso-leve até 70,3 Kg)

Cub Swanson x Darren Elkins (Peso-pena até 65,8 Kg)

Card Preliminar

Dustin Stoltzfus x Gerald Meerschaert (Peso-médio até 83,9 Kg)

Raoni Barcelos x Victor Henry (Peso-galo até 61,2 Kg)

Justin Tafa x Harry Hunsucker (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Sijara Eubanks x Melissa Gatto (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Charles Jourdain x Andre Ewell (Peso-pena até 65,8 Kg)

Raquel Pennington x Macy Chiasson (Peso-pena feminino até 65,8 Kg)

Don’Tale Mayes x Josh Parisian (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Jordan Leavitt x Matt Sayles (Peso-leve até 70,3 Kg)

Confira todas as encaradas da pesagem no UFC Vegas 45 para hoje.

