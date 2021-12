Tabela da Copa do Nordeste 2022: confira os jogos e datas da edição

Depois de um ano explosivo, as equipes já estão preparadas para mais uma temporada da Copa do Nordeste. Nesta semana, a CBF divulgou a tabela básica com os jogos da primeira fase do torneio, onde as dezesseis equipes estão dividas em dois grupos onde se enfrentam. Confira a tabela completa da primeira fase da Copa do Nordeste 2022.

Tabela da Copa do Nordeste 2022

Depois de definir todos os grupos através de sorteio, a CBF divulgou na última quinta a tabela básica de jogos da fase de grupos da Copa do Nordeste em 2022. A primeira rodada, com início em 22 ou 23 de janeiro, vai trazer o duelo entre Bahia e Sampaio Corrêa, além de CRB e Sport.

É importante ressaltar que tanto as datas como os horários não estão 100% definidas pela confederação, isto é, podem sofrer alterações até o início da temporada. Dessa maneira, confira a tabela da Copa do Nordeste 2022 e o que esperar dos confrontos da primeira fase:

1ª rodada (22/01 ou 23/01)

CRB x Sport

Floresta x Fortaleza

Ceará x Globo

Náutico x Campinense

Botafogo x Sergipe

Bahia x Sampaio Corrêa

Sousa x CSA

Altos x Atlético-BA

2ª rodada (29/01 ou 30/01)

Sport x Náutico

Sergipe x Ceará

Fortaleza x Sousa

Sampaio Corrêa x Altos

Atlético-BA x CRB

Globo x Floresta

CSA x Botafogo

Campinense x Bahia

3ª rodada (05/02 ou 06/02)

Fortaleza x Ceará

Sampaio Corrêa x Náutico

Sergipe x Altos

Sport x Sousa

Campinense x CRB

CSA x Floresta

Atlético-BA x Bahia

Globo x Botafogo

4ª rodada (12/02 ou 13/02)

Ceará x Sampaio Corrêa

Náutico x Fortaleza

CRB x CSA

Floresta x Campinense

Sousa x Sergipe

Altos x Sport

Bahia x Globo

Botafogo x Atlético-BA

5ª rodada (15/02 ou 16/02)

Floresta x Sergipe

Ceará x Sport

CRB x Globo

Náutico x Atlético-BA

Botafogo x Fortaleza

Sousa x Sampaio Corrêa

Altos x Campinense

Bahia x CSA

6ª rodada (19/02 ou 20/02)

Sergipe x CRB

Sampaio Corrêa x Floresta

Fortaleza x Bahia

Sport x Botafogo

Atlético-BA x Ceará

CSA x Náutico

Campinense x Sousa

Globo x Altos

7ª rodada (05/03 ou 06/03)

Náutico x Sergipe

CRB x Sampaio Corrêa

Ceará x CSA

Floresta x Atlético-BA

Altos x Fortaleza

Bahia x Sport

Botafogo x Campinense

Sousa x Globo

8ª rodada (12/03)

Fortaleza x CRB

Sport x Floresta

Sergipe x Bahia

Sampaio Corrêa x Botafogo

Campinense x Ceará

Globo x Náutico

Atlético-BA x Sousa

CSA x Altos

Segunda fase (19/03 ou 20/03)

1º grupo A x 4º grupo A

2º grupo B x 3º grupo B

1º grupo B x 4º grupo B

2º grupo A x 3º grupo A

Quartas de final = 19 de março em jogo único

Semifinal = 5 de abril em jogo único

Final = 12 e 26 de abril em ida e volta

Grupos da Copa do Nordeste 2022

Dezesseis equipes foram divididas em dois grupos, A e B, em oito cada para disputar a primeira fase da temporada, onde um grupo enfrenta o outro, sendo apenas os quatro primeiros de cada chave avançando.

Os grupos foram definidos através de sorteio da CBF. Fortaleza e Sport são cabeças de chave do grupo A, enquanto Bahia, o atual campeão da Copa do Nordeste, e Ceará ficaram no B.

GRUPO A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Côrrea, Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

GRUPO B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo, Altos, Floresta e Sousa

Como funciona a Copa do Nordeste?

Dezesseis times disputam a fase de grupos na Copa do Nordeste, divididos em dois grupos com oito cada, onde um grupo enfrenta a outra chave. Com oito rodadas finalizadas, os quatro primeiros de cada agrupamento avançam até as quartas de final.

No mata-mata, os confrontos acontecem em partidas únicas com o chaveamento do 1º B enfrenta o 4º B, o 2ªA visita o 3ªA. Do outro lado, o 1ª A encontra o 4ªA e, por fim, o 2ºB joga contra o 3º B.

Por fim, as quatro equipes vencedores jogam a semifinal, também realizada em mão única até alcançarem a decisão em busca do desejado troféu. A final, por outro lado, é disputa em dois jogos.

