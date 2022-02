UFC Vegas 48 hoje: horário da luta Walker x Hill e onde assistir (19/2)

Saiba quais são todas as lutas do UFC neste sábado, 19 de fevereiro, e onde assistir ao vivo

Tem brasileiro no octógono mais famoso do mundo hoje! Johnny Walker encara Jamahal Hill neste sábado, 19 de fevereiro, pela categoria peso meio-pesado no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo Card Principal. O evento, que tem início às 18h (Horário de Brasília), ainda conta com outros dois brasileiros. Saiba onde assistir ao vivo o UFC hoje, que horas vai ser e como funciona.

Onde assistir o UFC Vegas 48 hoje

O UFC Vegas 48 hoje será transmitido pelo canal Combate (TV paga), a partir das 18h (horário de Brasília), para os assinantes em todo o Brasil com narração de Rhoodes Lima, André Azevedo e comentários de Luciano Andrade.

O evento não tem disputa de cinturão, mas promete muita ação dentro do octógono por diferentes categorias. Neste sábado, 19 de fevereiro, o Card Preliminar tem início às 18h e, depois, o Card Principal com a luta de Johnny Walker encara Jamahal Hill vai começar a partir das 21h, nove horas da noite, pelo horário de Brasília.

O UFC Brasil no Facebook será responsável por transmitir as duas primeiras lutas do Preliminar de graça aos internautas.

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

O que é o UFC Vegas 48?

A disputa neste sábado promete grandes emoções no octógono do UFC Vegas 48. O brasileiro Johnny Walker enfrenta o norte-americano Jamahal Hill pela categoria peso meio-pesado em duelo de cinco rounds.

Walker é o atual 10º colocado no ranking do UFC e vem de derrota para Thiago Marreta. Do outro lado, Jamahal é o 12º no ranking de atletas, contabilizando apenas vitórias até o momento. Se vencer hoje, consegue aumentar o seu saldo e melhorar a posição no ranking. O norte-americano vem de vitória em cima de Jimmy Crute em menos de um minuto em dezembro.

Na pesagem, os dois atletas se estranharam e logo se provocaram, em embate promissor neste sábado para os dois lados no octógono.

Além de Walker, os brasileiros Nikolas Motta, pelo peso-leve, enfrenta Renato Moicano, enquanto no peso-palha, Glorinha de Paula encara Diana Belbita.

Programação das lutas do UFC hoje

Sediado em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, o UFC 48 Vegas neste sábado apresenta o Card Preliminar e o Principal, onde cada espaço conta com lutas diferentes em diversas categorias com os principais nomes do MMA.

A pesagem é realizada antes do evento para determinar o peso de cada atleta, onde cada um deles precisa seguir à risca as normas da liga para que a luta aconteça no sábado à noite.

A seguir, confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Johnny Walker x Jamahall Hill (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Kyle Daukaus x Jamie Pickett (Peso casado até 88,5 Kg):

Parker Porter x Alan Baudot (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Jim Miller x Nikolas Motta (Peso-leve até 70,3 Kg)

Joaquin Buckley x Abdul Razak Alhassan (Peso-médio até 84,1 Kg)

CARD PRELIMINAR

Gabriel Benitez x David Onama (Peso-pena até 65,7 Kg)

Jessica-Rose Clark x Stephanie Egger (Peso-galo feminino até 61,2 Kg)

Chas Skelly x Mark Striegl (Peso-pena até 65,7 Kg)

Diana Belbita x Glória de Paula (Peso-palha até 52,1 Kg)

Chad Anheliger x Jesse Strader (Peso-galo até 61,2 Kg)

Jonathan Pearce x Christian Rodriguez (Peso-pena até 65,7 Kg)

Mario Bautista x Jay Perrin (Peso-galo até 61,2 Kg)

Confira as encaradas da pesagem no UFC Vegas 48.

