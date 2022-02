Jogos de hoje, sábado, 19/02: onde assistir e horário do futebol na TV

O fim de semana de futebol vai começar! Neste sábado, 19 de fevereiro de 2022, diferentes partidas no nacional e internacional serão realizadas para o torcedor acompanhar ao vivo. Confira a programação completa dos jogos de hoje ao vivo na TV e os horários de cada um.

Jogos de hoje na TV

A agenda de sábado no futebol está cheia de compromissos. No Brasil, os estaduais continuam em todo o vapor desde a Copa do Nordeste, Campeonato Paulista até o Acreano com muita disputa pelos gramados país à fora.

Enquanto isso, o futebol internacional segue com as ligas, do Alemão até o Francês com os principais astros do esporte, sendo Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Benzema.

Confira a agenda especial dos jogos de hoje, sábado, e onde assistir.

Copa do Nordeste

Atlético de Alagoinhas x Ceará – 16h – PPV do Nordeste FC

Fortaleza x Bahia – 17h45 – SBT (CE e BA), ESPN e PPV do Nordeste FC

Campinense x Sousa – 20h – PPV do Nordeste FC

Campeonato Paulista

Palmeiras x Santo André – 16h – HBO Max e Estádio TNT

Botafogo-SP x Corinthians – 18h30 – Premiere e Youtube Paulistão

Guarani x Ponte Preta – 20h30 – Premiere, HBO Max, Estádio TNT e TV Paulistão Play

São Bernardo x Ituano – 20h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Primavera x Portuguesa Santista – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

São Caetano x Lemense – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

XV de Piracicaba x Oeste – 17h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A3

Olimpia x Comercial – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Nacional x Sertãozinho – 15h -Eleven Sports e TV Paulistão Play

Desportivo Brasil x Matonense – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

USAC x Capivariano – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

São José x Barretos – 16h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Noroeste x Marília – 16h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Campeonato Carioca

Fluminense x Volta Redonda – 19h – PPV do Cariocão Play

Campeonato Mineiro

Athletic Club x Democrata – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

URT x América-MG – 16h30 – Globo (MG) e Premiere

Campeonato Gaúcho

Grêmio x São Luiz – 16h30- Globo (SC) e Premiere

Guarany de Bagé x União Frederiquense – 19h – Portal GE

Campeonato Baiano

Jacuipense x Vitória da Conquista – 16h – TVE Bahia e Youtube

Campeonato Brasiliense

Capital x Brasiliense – 15h30 – Youtube do Brasiliense

Ceilândia x Paranóa – 15h30 – Eleven Sports

Luziânia x Santa Maria – 15h30 – Eleven Sports

Atlético Taguatinga x Brasília – 15jh30 – Eleven Sports

Gama x Unaí – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Catarinense

Juventus x Figueirense – 16h30 – TV NSports

Marcílio Dias x Hercílio Luz – 16h30 – Globo (SC) e TV NSports

Avaí x Concórdia – 19h – TV NSports

Campeonato Paranaense

Athletico-PR x Cianorte – 19h – TV NSports

Azuriz x FC Cascavel – 19h – TV NSports

Campeonato Acreano

São Francisco x Humaitá – 15h – Eleven Sports

Rio Branco x Plácido de Castro – 17h – Eleven Sports

Campeonato Amazonense

São Raimundo x Penarol – 15h30 – Barezão Play

Amazonas x Cliper – 15h30 – Barezão Play

Princesa x Nacional – 15h30 – Barezão Play

Campeonato Capixaba

Nova Venécia x Vilavelhense – 15h – Eleven Sports

Rio Branco x Vitória – 16h – Eleven Sports

Real Noroeste x Serra – 16h – Eleven Sports

Desportiva x Rio Branco VN – 18h30 – Eleven Sports

Campeonato Cearense

Campeonato Goiano

Atlético-GO x Vila Nova – 16h30 – Globo (GO) e Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Moto Club x Pinheiro – 15h30 – Youtube da TV FMF

Campeonato Mato-Grossense

Nova Mutum x Academia – 15h30 – Eleven Sports

Dom Bosco x Sport Sinop – 15h30 – Eleven Sports

Luverdense x União Rondonópolis – 15h30 – Eleven Sports

Cuiabá x Grêmio Sorriso – 15h30 – Globo (MT)

Campeonato Sul-Mato-Grossense

União ABC x Comercial – 15h – Eleven Sports

Naviraiense x Aquidauaense – 15h – Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Sport x Santa Cruz – 16h30 – Globo (PE) e Premiere

Campeonato Potiguar

Potyguar x Santa Cruz de Natal – 17h – Eleven Sports

Campeonato Rondoniense

Porto Velho x Pimentense- 15h45- Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Confiança x Freipaulistano – 16h – TV Record (Sergipe) e Youtube da TV Atalaia

Campeonato Tocantinense

Gurupi x Interporto – 16h – Eleven Sports

Interporto x Nova Conquista – 16h – Eleven Sports

Bela Vista x Capital – 16h – Eleven Sports

Araguacema x União Atlética – 16h – Eleven Sports

Palmas x Tocantins – 16h – Eleven Sports

Torneio de Futebol Feminino

Finlândia x Holanda – 14h – Sem transmissão

França x Brasil – 17h10 – SporTV

Campeonato Inglês

West Ham x Newcastle – 09h30 – ESPN

Arsenal x Brentford – 12h – ESPN 2

Liverpool x Norwich – 12h – ESPN

Brighton x Burnley – 12h – Star +

Southampton x Everton – 12h – Star +

Aston Villa x Watford – 12h – Star +

Crystal Palace x Chelsea – 12h- Star +

Manchester City x Tottenham – 14h30 – ESPN

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Fulham x Huddersfield – 09h30 – Star +

Luton Town x West Bromwich – 12h – Star +

Campeonato Espanhol

Granada x Villarreal – 10h – ESPN 4

Osasuna x Atlético de Madrid – 12h15 – ESPN 4

Cádiz x Getafe – 14h30 – Star +

Real Madrid x Alavés – 17h – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Girona x Eibar – 14h15 – Star +

Tenerife x Ibiza – 14h15 – Star +

Campeonato Francês

Lens x Lyon – 13h – Star +

Nantes x PSG – 17h – ESPN 4

Campeonato Italiano

Sampdoria x Empoli – 11h – Star +

Roma x Verona – 14h – ESPN 2

Salernitana x Milan – 16h45 – ESPN 2

Campeonato Alemão

Augsburg x Freiburg – 11h30 – OneFootball

Arminia x Union Berlin – 11h30 – OneFootball

Wolfsburg x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball

Stuttgart x Bochum – 11h30 – OneFootball

Colônia x Eintracht Frankfurt – 14h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Holstein Kiel x Karlsruher – 09h30 – OneFootball

Sandhausen x Hamburgo – 09h30 – OneFootball

Werder Bremen x FC Ingolstadt – 09h30 -OneFootball

Nuremberg x Jahn Regensburg – 16h30 – OneFootball

Campeonato Holandês

Willem II x Ajaz – 14h45 – ESPN 4

AZ x Heracles – 17h – Star +

Campeonato Belga

Charleroi x St. Gilloise – 16h45 – Star +

Eliminatórias da Copa Feminina

Ilhas Cayman x República Dominicana – 17h – Star +

Curaçao x Guatemala – 19h – Star +

Aruba x El Salvador – 19h30 – Star +

Campeonato Equatoriano

LDU x Gualaceo – 19h30 – Star +

Delfin x Barcelona – 22h – Star +

Campeonato Uruguaio

Albion x Peñarol – 20h – Star +

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

Colo-Colo x Audax Italiano – 20h30 – Estádio TNT

