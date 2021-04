Utah Jazz x Orlando Magic: como assistir e horário da NBA hoje [3-4]

Utah Jazz e Orlando Magic se enfrentam neste sábado (3), às 22h, no Vivint Smart Home Arena, em Salt Lake City, Utah, pela temporada 2020/2021 da NBA. Líder da Conferência Oeste, a equipe do Jazz chega para o jogo com uma campanha de 37 vitórias e 11 derrotas. Já a franquia de Orlando, soma 17 triunfos e 30 derrotas, mas está em 12º na Conferência Leste. O duelo de hoje terá transmissão ao vivo para o Brasil, então, saiba onde assistir.

Utah Jazz e Orlando Magic: como assistir ao vivo ?

A ESPN transmite a partida entre Utah Jazz e Orlando Magic ao vivo para todo o país. No entanto, a emissora da Disney faz parte dos planos de canais fechados, e para ter acesso ao jogo e preciso possui algum pacote de canais de operadora.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe dos Jazz venceram o Chicago Bulls na última sexta-feira (2) por 113 a 106, e se isolaram ainda mais na liderança da conferência oeste. O time contou com uma ótima atuação de Donovan Mitchell, que anotou 26 pontos, além de distribuir cinco assistências. O atleta é então a esperança de Utah para mais um show em quadra nesta noite.

Por outro lado, os Magic buscam manter a recuperação na temporada 2020/21. Após uma sequência negativa de duas derrotas, o clube emendou duas vitórias seguidas, mas vai tentar embalar a terceira. Na quinta-feira o time de Orlando bateu o New Orleans Pelicans por 115 a 110, mas com show de Wendell Carter Jr., que anotou 21 pontos e deu duas assistências. Além de Utah Jazz e Orlando Magic, saiba então quais os jogos da NBA neste sábado.

Jogos da NBA neste sábado

Wizards x Mavericks – 20h

76ers x Timberwolves – 21h

Heat x Cavaliers – 21h

Pistons x Knicks – 21h

Spurs x Pacers – 22h

Utah Jazz x Orlando Magic – 22h

Trail Blazers x Thunder – 23h

Kings x Bucks – 23h

