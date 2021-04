Gre-Nal hoje [3-4]: onde assistir, escalação e horário

Hoje é dia de Gre-Nal! Na abertura da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021, Grêmio e Inter se enfrentam na Arena, às 22h15 (horário de Brasília). Enquanto o Colorado é o atual líder do Estadual com 17 pontos, o Tricolor aparece logo atrás, em segundo, com 14, mas um jogo a menos que seu maior rival. Vindo de empate na última rodada, ambos os clubes buscam retomar o caminho das vitórias na competição. Saiba onde assistir o Gre-Nal 430 hoje.

Como assistir o Gre-Nal 430 hoje ?

O Premiere exibe o Gre-Nal 430 hoje, 3 de abril, ao vivo para todo o país. No entanto, o canal por assinatura é pago. Para quem quiser assinar o pay-per-view, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação para o jogo

Grêmio : Paulo Victor; Vanderson (Rafinha), Rodrigues, Kanneman e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon e Alisson; Diego Souza, Ferreirinha e Leo Chu.

: Paulo Victor; Vanderson (Rafinha), Rodrigues, Kanneman e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon e Alisson; Diego Souza, Ferreirinha e Leo Chu. Inter: Danilo Fernandes; Rodinei, Cuesta, Gabriel e Leo Borges; Rodrigo Dourado, Edenílson e Thiago Galhardo; Guerrero, Patrick e Marcos Guilherme.

Onde e quando será o Gre-Nal 430?

Em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021, Grêmio e Inter fazem o Gre-Nal de número 430. O mando da partida será do Tricolor, por isso os clubes se enfrentam na Arena, às 22h15 (horário de Brasília) deste sábado, 3 de abril.

O Colorado segue na liderança do Campeonato Gaúcho 2021. Nas oito rodadas disputadas, o clube conquistou cinco vitórias, dois empates, mas sofreu uma derrota para o São Luiz, na 3ª rodada. Além da rivalidade, o que aumenta o desejo de vitória no clássico, os três pontos são importantes para o Inter se isolar ainda mais na liderança. Isso porque, em caso de derrota, o Grêmio empata em número de pontos com a equipe de Miguel Ángel Ramirez, com um jogo a menos.

Por outro lado, o Tricolor tem quatro vitórias, dois empates e uma derrota, em seus sete jogos no Campeonato Gaúcho. Empatado com o Ypiranga em número de pontos, o time de Renato Gaúcho fica à frente então por conta do saldo de gols: 10 a 6. Se por um lado a vitória pode fazer o Grêmio encostar na liderança, uma derrota pode afastar o clube do G-4. Por isso, o clube terá foco total no Gre-Nal 430 de hoje.

Quem venceu mais o Gre-Nal?

Considerado por muitos o clássico de maior rivalidade do país, o confronto entre Grêmio e Inter costuma sempre “pegar fogo”. Embora nos últimos anos a equipe Colorada tenha sofrido para ganhar de seu maior rival, ela ainda possui vantagem no número de vitórias. Em 429 disputas, o Inter soma 157 vitórias, mas contra 136 do Tricolor e outros 136 empates.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021

Domingo

São José x São Luiz – 20h

Segunda

Brasil de Pelotas x Pelotas

Caxias x Juventude – 20h

Aimoré x Novo Hamburgo – 20h

Sexta

Esportivo x Ypiranga – 20h

