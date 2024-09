Vai passar na Band? Horário do UFC hoje com Burns vs Vrady

Neste sábado, 7 de setembro, ocorre o UFC Vegas 97 com a luta principal de Gilbert 'Durinho' Burns e Sean Brady. Ao todo, são 14 disputas, então veja o horário e como assistir ao vivo.

Onde assistir a luta do UFC Fight Light?

A luta do UFC Vegas 97 neste sábado, 7 de setembro, vai passar na Band e também no Fight Pass - onde todas as lutas serão exibidas. O card preliminar começa às 17h e o card principal a partir das 20h (horários de Brasília).

As três primeiras lutas do dia terãp transmissão no Band.com.br e no Bandplay, a partir de 16h50. Depois, às 20h50, o canal exibe o card principal na televisão.

Lutadores do UFC hoje

Burns (22-7) está em sexto lugar no ranking dos meio-médios do UFC. "Durinho" é um campeão de Jiu-Jitsu multi-tempo que tem 2-2 em suas últimas quatro lutas.

Classificado em oitavo, Brady (16-1) teve uma sequência invicta interrompida contra o atual campeão dos meio-médios do UFC Belal Muhammad em 2022. Ele se recuperou com uma vitória contra Kelvin Gastelum em dezembro.

O co-evento principal será Jessica Andrade vs. Natalia Silva. Andrade (26-12) é uma ex-campeã peso-palha do UFC que agora compete pelo ouro peso-mosca. Ela está em uma sequência de duas vitórias. Silva (17-5-1) está em uma sequência de onze vitórias desde 2018.

Steve Garcia (16-5), em uma sequência de quatro vitórias, enfrenta Kyle Nelson (16-5-1), que está em uma sequência invicta de quatro lutas, enquanto Matt Schnell (16-8, 1 NC) busca sua primeira vitória desde 2022.

Card completo das lutas

Card preliminar (a partir das 17h)

Rong Zhu x Chris Padilla

Isaac Dulgarian x Brendon Marotte

Felipe dos Santos x André Lima

Yi Zha x Gabriel Santos

Jaqueline Amorim x Vanessa Demopoulos

Andre Petroski x Dylan Budka

Zygimantas Ramaska x Nathan Fletcher

Card principal (a partir das 20h)

Gilbert 'Durinho' Burns x Sean Brady

Jéssica 'Bate-Estaca' Andrade x Natália Silva

Steve Garcia x Kyle Nelson

Matt Schnell x Cody Durden

Trevor Peek x Yanal Ashmouz.

