A CONMEBOL Copa América 2024 será decidida neste domingo, 14 de julho. A partida final terá Lionel Messi e Argentina enfrentando James Rodríguez e Colômbia no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida, a partir das 21 horas (de Brasília).

Transmissão da final da Copa América 2024

A final da Copa América 2024 neste domingo, 14, tem transmissão da TV Globo e Sportv, e também dá para assistir no globoplay O serviço de streaming de áudio e vídeos Globoplay disponibiliza o sinal da Globo, de graça, e Sportv, para assinantes, em tempo real. É possível assistir os dois canais pelo computador e no aplicativo do celular, tablet, smartv e gadgets que reproduzem o sinal da plataforma na TV.

Para a grande decisão, a Argentina do treinador Lionel Scaloni deve contar com Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister e Di Maria; Messi e Julian Alvarez.

A seleção da Colômbia do Técnico Néstor Lorenzo deve escalar Vargas; Santiago Árias, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Jhon Córdoba.

Vai passar na globo? Que horas é a final da copa américa 2024

Show da Shakira na final

A superestrela colombiana Shakira, que lançou recentemente seu 12º álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran , fará a apresentação do intervalo na final da Copa América. De acordo com a CONMEBOL, "A apresentação será inesquecível com visuais inovadores e referências à grandeza do futebol sul-americano."

O show da estrela deve começar por volta das 21h45, do horário de Brasília.