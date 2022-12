Argentina e França disputaram a grande final da Copa do Mundo do Catar neste domingo, 18 de dezembro, no Estádio Lusail

Resultado da Copa do Mundo: Argentina é campeã no Catar em 2022

A Argentina é tricampeã do mundo! Com Lionel Messi no comando, a Seleção da Argentina bateu a França neste domingo, 18 de dezembro, por 3 a 3 (4x2 nos pênaltis) na final da Copa do Mundo do Catar. Diretamente do Estádio Lusail, a seleção sul-americana conquistou a terceira estrela no seu uniforme. Confira como foi o resultado da Copa do Mundo e assistia aos gols.

Veja os gols da final da Copa do Mundo da Argentina e França em 2022

Argentina foi quem ganhou a Copa do Mundo 2022

A medalha de ouro na Copa do Mundo do Catar pertence à Argentina. A seleção sul-americana venceu a França neste domingo por 4x2 nos pênaltis (após o empate em 3x3), direto do Estádio Lusail.

Se despedindo da Copa do Mundo com a Argentina, o craque Lionel Messi fez questão de levar o seu elenco até a grande final. A promessa foi cumprida depois de passar por Austrália, Holanda e Croácia nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. O elenco deixou Mbappé para trás e agora vai colocar a terceira estrela na sua camisa.

Melhores momentos da final da Copa do mundo

Para fechar com chave de ouro a Copa do Mundo no Catar, a cerimônia de encerramento trouxe mais da cultura árabe com danças, shows e efeitos especiais para torcedores no Lusail Stadium e também assistindo de casa.

Os artistas Davido, Aisha, Ozuna, Gims, Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad e Manal participaram do encerramento neste domingo.

Confira um trecho do show de Ozuna na cerimônia de encerramento.

#Qatar2022 | Esta fue la presentación del artista puertorriqueño, Ozuna, en la ceremonia de clausura del Mundial Qatar 2022.pic.twitter.com/hZKSX8PEE1 — Notitarde (@webnotitarde) December 18, 2022

Argentina abre o placar com gol de Messi

A Argentina começou melhor o primeiro tempo. De Paul, Álvarez e Mac Allister tiveram as melhores chances logo de cara na partida. Messi era o centro do grupo argentino, onde todas as jogadas passavam por seus pés.

Aos 20 minutos, Di Maria caiu na área após ser derrubado por Dembele. O lance gerou polêmica entre torcedores e até jogadores da França, mas o árbitro marcou na mesma hora. Messi assumiu a responsabilidade e bateu. No cantinho, deixou Lloris sem chances para abrir o placar.

Confira o gol do Messi hoje.

É dele!!!! Lionel Messi, de pênalti, abre o placar na grande final! #CopadoMundoFIFA! pic.twitter.com/8fCIeCGthd — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022



Melhor no jogo, Argentina faz o segundo gol

Os argentinos dominaram por completo o primeiro tempo. A França, enquanto isso, sequer viu a cor da bola. Aos 35 minutos, Mac Allister veio de contra-ataque, passou para Messi que, de encontro com Di Maria na área, encheu as redes do goleiro Lloris para ampliar o placar.

Confira o segundo gol da Argentina.

Contra-ataque de manual da Argentina, com direito a toque de classe de Messi e um lindo gol de Di Maria! #ARG amplia na decisão!! #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/GtDJuUTLql — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022

Técnico Didier Deschamps faz troca ousada

Depois de tomar dois gols, o treinador francês decidiu agir para tentar mudar o ritmo do jogo e mostrar reação na final da Copa do Mundo.

Aos 40 minutos, trocou Giroud por Thuram e Dembele, responsável por fazer a penalidade em Di Maria no início da partida, por Kolo Muani. O atacante, maior artilheiro da França, ficou bravo por ter sido substituído.



Primeira finalização da França no jogo

A França até voltou melhor no segundo tempo, mas ainda teve erros básicos como um simples lateral. De Paul até assustou Lloris, mas não obteve sucesso.

Os argentinos passaram a segurar na defesa, com os franceses crescendo na final. A primeira finalização da França saiu aos 23 minutos do segundo tempo com o jovem Kolo Muani. De cabeça, acertou a trave e sequer assustou Martínez.

Mbappé, na sequência, mandou a bola por cima do gol. Confira cliques do lance.

Mbappé empata para a França

Atrás no desempenho, a França acordou. Aos 33 minutos, Kolo Muani foi derrubado por Otamendi na área e o árbitro marcou pênalti para os franceses no mesmo instante.

Mbappé, o ídolo francês, assumiu a responsabilidade e diminuiu para a França aos 34 minutos.

Confira o gol.

TEMOS UM JOGO! De pênalti, Mbappé diminuiu para a #FRA e recolocou fogo na partida #CopaDoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022



Craque Mbappé empata o jogo na final da Copa do Mundo

Em questão de minutos, Mbappé apareceu na área argentina e deixou tudo igual para as seleções. Em jogada de Rabiot e Coman, o ídolo francês ajeitou de cabeça para Thuram que devolveu para Mbappé.

Em chute rasteiro de primeira, deixou tudo igual no jogo.

Craque decisivo!!!! #FRA Um golaço de Mbappé pra deixar tudo igual na Final da #CopaDoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022



Messi tem última chance do jogo

Repetindo o cenário de 2014, quando Messi teve grandes chances para ser campeão do mundo, ele teve a última oportunidade do segundo tempo.

Em bomba, Messi mandou no meio do gol mas Lloris estava preparado para defender o chute do argentino.

MESSI CAME THIS CLOSE TO WINNING THE WORLD CUP 😭 pic.twitter.com/sZEJKlWMSg — Brian Y (@byysports) December 18, 2022



Prorrogação e gol da Argentina

Com o resultado em 2-2 no tempo regular, a prorrogação foi iniciada entre as seleções. A França começou o primeiro tempo da prorrogação muito bem, mas a Argentina logo colocou pressão nos franceses.

Thuram teve boa chance aos 8 minutos, mas acabou desarmado. Lautaro, com 14 minutos, teve a chance de dar o título para os argentinos, mas a zaga francesa tirou, com Varane tirando de cabeça.

Messi, no segundo tempo, conseguiu acertar e colocar a sua nação à frente.

Confira o gol.

É o terceiro da Argentina! Messi de novooo! Que jogo é esse????? #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/GwPEBkXyyi — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022



Mbappé, de pênalti, deixa tudo igual

Nada estava perdido. Aos 10 minutos, a bola pegou no braço de Montiel e, no mesmo instante, o árbitro marcou uma penalidade para os franceses.

Novamente, Mbappé assumiu a responsabilidade e deixou tudo igual em 3-3.

Confira o gol de pênalti de Mbappé.

Mbappé!!!! A #FRA empatou de novo!! A melhor final de #CopaDoMundoFIFA de todos os tempos??? Que jogo emocionante! pic.twitter.com/1QuDcRkZtn — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 18, 2022

Disputa de pênaltis

Jogo chegou ao fim, disputa de pênaltis. Mbappé acertou o seu, Messi também.

Coman, o segundo da França, errou. Já Dybala, segundo da Argentina, acertou. No terceiro pênalti, Tchouaméni errou o seu chute e Paredes acertou.

Na quarta cobrança, Kolo Muani fez. Já a Argentina fez o quarto e conquistou o tetracampeonato.

Classificação final da Copa do Mundo de 2022

Abaixo está a classificação final de todas as 32 seleções na Copa do Mundo FIFA 2022 com base em fase alcançada, recorde final, saldo de gols e gols marcados.

1. Argentina

2. França

3. Croácia

4. Marrocos

5. Holanda

6. Inglaterra

7. Brasil

8. Portugal

9. Japão

10. Senegal

11. Austrália

12. Suíça

13. Espanha

14. EUA

15. Polônia

16. Coreia do Sul

17. Alemanha

18. Equador

19. Camarões

20. Uruguai

21. Tunísia

22. México

23. Bélgica

24. Gana

25. Arábia Saudita

26. Irã

27. Costa Rica

28. Dinamarca

29. Sérvia

30. País de Gales

31. Canadá

32. Catar

Caminho da Argentina na Copa do Catar

Pelo grupo C, a seleção da Argentina teve uma estreia muito difícil de superar. Diante da Arábia Saudita, o elenco foi superado (2x1) para a decepção dos torcedores sul-americanos.

Na segunda rodada, entretanto, o elenco se recuperou e venceu o México (2x0) para fechar em primeiro lugar com a vitória diante da Polônia (2x0).

Durante as oitavas de final, a Argentina ganhou da Austrália com facilidade (2x1) para carimbar o passaporte até a fase adiante. Nas quartas de final venceu a Holanda nos pênaltis (3x4) depois do grupo europeu empatar a partida na reta final.

Já na semifinal, venceu a Croácia (3x0), vice-campeã do mundo em 2018.

Quanto ganha o campeão da Copa em 2022?

Além de faturar o título de melhor seleção do planeta, a medalha de ouro e a taça dourada, o campeão da Copa do Mundo no Catar também vai faturar a premiação em dinheiro de R$ 225 milhões (US$ 42 milhões).

O valor é entregue pela FIFA para a equipe e a própria federação como espécie de recompensa e bonificação pelo esforço para chegar até aqui. Em cada etapa da competição, os elencos faturam um número diferente em cifras por serem eliminados.

O segundo lugar leva para casa a medalha de prata e o valor de R$160 milhões (US$ 30 milhões). Esse valor poderá ser usado para os jogadores ou até mesmo realizar melhorias na entidade do futebol, como investimentos, quitação de divididas ou até investimentos.

Títulos da Argentina na Copa do Mundo

Com a conquista em 2022, a equipe da Argentina coleciona três títulos da Copa do Mundo. O elenco levantou o caneco nos anos de 1978 e 1986 com a presença de Maradona, ídolo dos argentinos.

O elenco sul-americano disputou seis finais do Mundial, com vitória em três edições e nas outras três vezes garantiu apenas o vice.

Em 1978, jogando em casa, a Argentina conquistou o seu passaporte para a grande final depois de fechar a fase de grupos em segundo lugar, e terminar em primeiro no grupo pela segunda fase. Já na fase final, ganhou da Holanda na prorrogação por 3 a 1.

Em 1986, no México, a equipe trouxe Maradona para disputar o Mundial da FIFA. Passou como líder na fase de grupos, depois bateu o Uruguai nas oitavas de final, a Inglaterra nas quartas, Bélgica na semifinal e por fim a Alemanha Ocidental na grande final com 3 a 2.

Relembre como foi a conquista em 1986.

