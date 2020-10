Vasco x Corinthians duelam por briga direta no Z4; saiba onde assistir

Equipes se enfrentam em jogo de seis pontos nesta quarta-feira (21), às 21h30; quem perder, pode fechar a rodada na zona do rebaixamento. Partida também marca a reestreia de Fábio Santos no Timão.

Vasco x Corinthians abrem a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e fazem jogo de seis pontos nesta quarta-feira (21), para escaparem de perto da zona do rebaixamento. O duelo marcado para às 21h30, no Estádio São Januário, será o único confronto do campeonato neste meio de semana.

Com 18 pontos cada, os cariocas estão na 15ª posição e ficam à frente dos paulistas, na 16ª, no número de vitórias. O Vasco soma cinco resultados positivos, mas o Corinthians possui apenas quatro.

Os dois times chegam para a partida após derrotas. Enquanto o Timão foi goleado em casa por 5 a 1, contra o Flamengo, o Cruzmaltino perdeu fora por 2 a 0, para o Internacional.

Reestreia de Fábio Santos no Corinthians

O jogo marcará a reestreia do lateral esquerdo, Fábio Santos, com a camisa do Timão. O titular da posição, o jovem Lucas Piton, não viajou com a delegação ao Rio de Janeiro, porque sente dores no músculo adutor. De acordo com o departamento médico da equipe, o atleta será poupado para dar sequência ao tratamento.

Embora tenha iniciado sua carreira no rival São Paulo FC, Fábio Santos fez seu nome atuando pelo Corinthians.

Em sua primeira passagem, Fábio jogou de 2011 a 2015, e conquistou seis títulos no Timão, criando grande identificação com clube e torcida.

No timão, o lateral esquerdo foi:

Bicampeão brasileiro – em 2011 e alguns jogos em 2015

Campeão paulista – 2013

Libertadores – 2012

Mundial – 2012

Recopa – 2013

Entretanto, além dos títulos, Fábio Santos disputou 214 partidas pelo Corinthians na primeira passagem, e anotou 14 gols.

Onde assistir Vasco x Corinthians?

A TV Globo exibe a partida na TV aberta, exceto para o estado do Ceará, que ficará com a transmissão da final do Campeonato Estadual entre Fortaleza x Ceará.

Na Globo, Luis Roberto narra o jogo, mas com comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro.

No entanto, o SporTV transmite o jogo na TV fechada, com exceção do Estado do Rio de Janeiro, e Premiere transmite para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques e comentários de Casagrande e Lédio Carmona.