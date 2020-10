Multicampeão pelo Corinthians, lateral esquerdo chega para sua segunda passagem no Timão, após ser indicado por Vagner Mancini e rescindir seu contrato com Atlético MG.

Fábio Santos no Corinthians: lateral chega para ser mais um líder do elenco

O lateral esquerdo Fabio Santos está de volta ao Corinthians. O novo técnico da equipe, Vagner Mancini, indicou o atleta à equipe, e ele rescindiu com o Atlético Mineiro, clube em que ele estava há quatro anos.

A princípio, o anúncio oficial do clube deve sair no começo da semana e o lateral deve fechar contrato até o final da próxima temporada.

Fábio Santos e Mancini trabalharam juntos na equipe mineira no ano passado, e de acordo com o treinador, o atleta pode ser uma referência técnica e psicológica, além de um líder no elenco para ajudar o clube a superar o momento complicado.

Fábio Santos no Corinthians

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Embora tenha iniciado sua carreira no rival São Paulo FC, Fábio Santos fez seu nome atuando pelo Corinthians.

Em sua primeira passagem, Fábio jogou de 2011 a 2015, e conquistou seis títulos no Timão, criando grande identificação com clube e torcida.

No timão, o lateral esquerdo foi:

Bicampeão brasileiro – em 2011 e alguns jogos em 2015

Campeão paulista – 2013

Libertadores – 2012

Mundial – 2012

Recopa – 2013

Entretanto, além dos títulos, Fábio Santos disputou 214 partidas pelo Corinthians na primeira passagem, e anotou 14 gols.

Valores de Fábio Santos no Corinthians

De acordo com apuração do UOL Esportes, Fábio Santos receberá o valor de R$ 280 mil. O atleta rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro, ou seja, o Timão não terá gastos para trazer o jogador.

Embora esteja com 35 anos, o lateral é avaliado bem fisicamente e pode ser uma boa opção para o Corinthians na esquerda, visto que Sidcley está em baixa e o titular, no momento, é o jovem Lucas Piton.

A princípio, Fábio Santos deve fechar um contrato até o final da próxima temporada. No entanto, o atleta tem a ideia de jogar por mais duas temporadas completas, ou seja, até 2022.