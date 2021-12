Veja a ultrapassagem de Verstappen sobre Hamilton em Abu Dhabi

Max Verstappen conquistou o título da temporada 2021 na Fórmula 1 neste domingo, 12/12, após vencer o GP de Abu Dhabi. Correndo no Circuito de Yas Marina, o piloto da Red Bull passou Lewis Hamilton na última volta após ultrapassagem polêmica que deu o que falar nas redes sociais entre torcedores.

Verstappen é campeão da F1 após ultrapassagem sobre Hamilton

Pela primeira vez, Max Verstappen é campeão da Fórmula 1. Depois de uma temporada acirrada dentro e fora das pistas, o piloto da Red Bull e Lewis Hamilton, da Mercedes, chegaram em Abu Dhabi para decidir o título com o mesmo número de pontos.

Lewis Hamilton largou na frente durante as 50 voltas, deixando o adversário para trás em todos os momentos. Tudo mudou no finalzinho quando Nicholas Latifi bateu no muro e a corrida precisou ser paralisada, trazendo o Safety Car para a pista. Neste momento, a Red Bull aproveitou para trocar os pneus de Verstappen por novos enquanto Hamilton seguiu na corrida.

Na última volta, com o Safety Car fora do circuito, Verstappen fez a ultrapassagem sobre Hamilton que levou ao título da Fórmula 1 em 2021, levando torcedores da Red Bull à loucura incluindo a própria equipe laranja.

Assista ao momento que Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta em Abu Dhabi.

Repercussão de ultrapassagem de Verstappen

Nas redes sociais, o último suspiro do Grande Prêmio de Abu Dhabi tornou-se um dos assuntos mais comentados deste domingo por internautas que acompanharam a corrida.

Enquanto uns celebraram a habilidade de Verstappen ao ultrapassar o heptacampeão, outros discordaram da atitude do holandês, vendo até mesmo uma provável infração, sem análise da FIA.

Internautas viram o momento da ultrapassagem como falta de Verstappen.

Classificação da Fórmula 1 em 2021

Max Verstappen terminou em primeiro lugar a Fórmula 1 em 2021, sendo o grande campeão. Já Hamilton ficou em segundo, com o vice-campeonato, e Bottas em terceiro.

Confira a classificação final da temporada atualizada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 395.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 387.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 226 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 190 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 164.5 pontos

6 Lando Norris (McLaren) – 160 pontos

7 Charles Leclerc (Ferarri) – 159 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 115 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 110 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 81 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 74 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 43 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 34 pontos

14 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 32 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) – 3 pontos

19 Mick Schumacher (Haas) – 0

20 Robert Kubica (Alfa Romeo Racing) – 0

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0

Classificação final da Fórmula 1 em 2021 após o GP de Abu Dhabi