Veja como foi a conquista do ouro de Rebeca Andrade no Mundial

Depois de faturar duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Rebeca Andrade brilhou no Mundial de Ginástica Artística de 2021, realizado em Kitakyushu, também no Japão. Com nota 14.966, a ginasta conquistou o ouro no salto ao cravar a apresentação. Veja como foi a apresetanção de Rebeca Andrade que resultou no ouro.

Rebeca Andrade é ouro no salto no Mundial 2021

Usando um collant rosa com detalhes em branco, Rebeca pisou no Mundial de Ginástica Artística confiante, assim como o fez nos Jogos Olímpicos de Tóquio em julho deste mesmo ano. Lá, faturou duas medalhas, ouro e prata, tornando-se a nova sensação da modalidade e a primeira brasileira a ganhar.

No Mundial, realizado em Kitakyushu, no Japão, mais uma vez a jovem fez história. Rebeca se preparou para o salto, que lhe poderia render uma medalha de ouro assim como foi em Tóquio ao faturar mais uma vez ouro.

Tida como a grande favorita do momento para o salto, Rebeca não ficou com medo e mostrou do que é capaz para o público. E assim o fez. Rebeca se preparou, saltou e fez bonito no Japão mais uma vez.

Para fechar, cravou de forma esplêndida a saída do salto no chão de forma perfeita. A apresentação contou com entrada de rodante, depois a meia volta para o cavalo (aparelho utilizado no salto para que a ginasta consiga realizar o salto e ter o controle), e uma pirueta e meia na apresentação para cravar a saída.

O primeiro salto lhe rendeu 15.133 de nota.

Ao recer a sua nota do primeiro, Rebeca seguiu para o segundo salto do dia.

Mais uma vez, a ginasta carioca fez história no esporte ao se apresentar de maneira esplêndida o seu Yurchenko. Na saída do cavalo, Rebeca indicou total maestria, com dupla piruetas no ar.

Rebeca chegou a dar um passinho na chegada, mas nada que comprometesse, chamando a atenção de comentaristas da transmissão no exato momento sobre a boa apresentação.

No final, com a nota de 14,800, Rebeca faturou o primeiro lugar e fechou a sua participação no Mundial de Ginástica para sair direto do pódio para a história do esporte do Brasil, sob a nota de 14.966, desbancou Asia D’Amato, com 14,083, que ficou em segundo lugar e a russa Angelina Melnikova, 13,966, em terceiro.

A seguir, confira a apresentação completa de Rebeca no Mundial que resultou no ouro.

Rebeca fatura a prata nas assimétricas pelo Mundial

Além de ganhar o ouro no salto, Rebeca também faturou a medalha de prata nas barras assimétricas do Mundial de Ginástica. Porém, a apresentação conteve pequenos erros, o que acabaram deixando o empate com a chinesa Luo Rui, com 14,633 pontos.

O motivo de desempate foram os pequenos descontos, mas a brasileira ficou com a medalha de prata e ainda assim deixou o seu nome marcado para a história da Ginástica Artística, igualando-se aos grandes nomes como Daiane dos Santos, Arthur Zanetti, Diego Hypolito e Arthur Nory.

