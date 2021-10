NBA 75 List: confira a seleção dos melhores jogadores de todos os tempos

Comemorando 75 anos de muita história, a NBA criou uma lista com 75 nomes dos maiores jogadores de basquete do mundo que já passaram por suas quadras. A seleção não tem brasileiros, mas conta com grandes atletas como Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O’Neal e Larry Bird. Confira todos os nomes da chamada ”75 list” da NBA completa.

NBA 75 List apresenta os melhores jogadores de todos os tempos

Como parte da celebração de 75 anos da NBA, a maior liga de basquete do mundo, a entidade decidiu criar uma lista com 75 nomes de jogadores considerados os maiores e melhores do mundo que já passaram pelas quadras. Ao fim da contagem, ganhou mais um jogador: terminando em 76 como resultado de um empate na votação.

A liga aproveitou o início da nova temporada da NBA, terça-feira em 19 de outubro, para anunciar aos poucos os nomes da lista. Primeiro foram 50 e depois 25, fechando a famosa “75 List NBA”.

Não tem brasileiro na seleção, mas ainda assim apresenta grandes nomes do esporte como Larry Bird, Tim Duncan, Kevin Durant, Ray Allen e Kobe Bryant. Onze dos 76 ainda jogam na NBA, além de seis internacionais.

Ao todo, de acordo com dados do site oficial da NBA, a lista tem um total de 158 campeonatos da NBA, 730 seleções All-Star, além da combinação de 110 prêmios de jogador mais valioso da NBA e o e Bill Russell NBA Finals MVP Awards, incluindo os mais de de 1,5 milhão de pontos marcados.

Foram selecionados para fazer a lista atuais e ex-jogadores da NBA, treinadores, gerentes e executivos de times e ligas da NBA, lendas da WNBA, redatores esportivos e locutores.

Confira a lista completa dos 76 nomes.

Kareem Abdul-Jabbar

Ray Allen

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Carmelo Anthony (Los Angeles Lakers)

Nate Archibald

Paul Arizin

Charles Barkley

Rick Barry

Elgin Baylor

Dave Bing

Larry Bird

Kobe Bryant

Wilt Chamberlain

Bob Cousy

Dave Cowens

Billy Cunningham

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Dave DeBusschere

Clyde Drexler

Tim Duncan

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Julius Erving

Patrick Ewing

Walt Frazier

Kevin Garnett

George Gervin

Hal Greer

James Harden (Brooklyn Nets)

John Havlicek

Elvin Hayes

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Magic Johnson

Sam Jones

Michael Jordan

Jason Kidd

Allen Iverson

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Jerry Lucas

Steve Nash (Técnico do Brooklyn Nets)

Dirk Nowitzki

Karl Malone

Moses Malone

Pete Maravich

Bob McAdoo

Kevin McHale

George Mikan

Reggie Miller

Earl Monroe

Shaquille O’Neal

Hakeem Olajuwon

Robert Parish

Chris Paul (Phoenix Suns)

Gary Payton

Bob Pettit

Paul Pierce

Scottie Pippen

Willis Reed

Oscar Robertson

David Robinson

Dennis Rodman

Bill Russell

Dolph Schayes

Bill Sharman

John Stockton

Wes Unseld

Isiah Thomas

Nate Thurmond

Dwyane Wade

Bill Walton

Jerry West

Russell Westbrook (Los Angeles Lakers)

Lenny Wilkens

Dominique Wilkins

James Worthy

Calendário da temporada 2021/22 da NBA

A temporada regular da NBA teve início na terça-feira, 19 de outubro de 2021, com a Conferência Leste e Oeste disputando até o começo do ano que vem em duelos imperdíveis a conquista aos playoffs.

Ao todo, 30 equipes disputam a liga, divididas em duas categorias: a Leste e Oeste. Na Conferência Leste estão Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks, Miami Heat, Boston Celtics, Washington Wizards, Indiana Pacers, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Detroit Pistons.

Enquanto isso, a Conferência Oeste apresenta Utah Jazz, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets.

2021

Training Camp e pré-temporada – 28 de setembro

Começo da temporada regular – 19 de outubro

2022

NBA All-Star 2022 em Cleveland, Ohio – 18 a 20 de fevereiro

Fim da temporada regular – 10 de abril

Torneio Play-In – 12 a 15 de abril

Playoffs da NBA – 16 de abril

Finais da NBA – 2 de junho

Jogo 7 das finais da NBA (Se necessário – 19 de junho

Draft da NBA – 23 de junho

+Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais títulos