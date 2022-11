GP Brasil da F1 2022: horários e programação da Fórmula 1

Confira a programação do GP do Brasil em 2022. Foto: Reprodução / Fórmula 1 / www.formula1.com

Confira a programação completa do Grande Prêmio do Brasil na Fórmula 1, a penúltima prova da temporada

A Fórmula 1 chega ao Brasil neste fim de semana! Com direito à corrida sprint e grandes emoções, o campeonato apresenta o Grande Prêmio do Brasil, a penúltima etapa da temporada, em 13 de novembro. A prova será disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira a programação do GP Brasil e como assistir.

A programação no Brasil começa na sexta-feira, 11 de novembro, com todos os pilotos entre os treinos livres, no Autódromo José Carlos Pace, na capital paulista.

Na temporada passada, Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu a prova brasileira com direito à homenagem para Ayrton Senna, ídolo brasileiro no automobilismo.

Programação do GP Brasil em 2022 na Fórmula 1

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe a prova brasileira. Serão dois treinos livres, um classificatório, a corrida sprint e a corrida no domingo, entre 11, 12 e 13 de novembro de 2022, com a presença dos vinte pilotos na pista.

Max Verstappen e a Red Bull são os campeões da temporada, mas a busca por vitórias e melhores posições na classificação continuam entre os pilotos e as equipes. Este ano, serão 71 voltas no Autódromo José Carlos Pace, de 4.309 quilômetros em São Paulo.

Sexta-feira (11 de novembro):

Treino livre 1 - 12h30 (BandSports)

Treino classificatório - 16h (BandSports)

Sábado (12 de novembro):

Treino livre 2 - 12h30 (BandSports)

Corrida Sprint - 16h30 (Band, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (13 de novembro):

GP do Brasil - 15h (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

Como funciona a corrida sprint da F1?

Na prática, a sprint race é uma corrida rápida. Ela entrou para o calendário da Fórmula 1 na temporada passada de maneira experimental, até cair rapidamente no gosto do torcedor.

A corrida sprint substitui o treino classificatório, ou seja, é ela quem vai determinar o grid de largada no Grande Prêmio do Brasil no fim de semana. Ela tem duração de 25 até 30 minutos e sem a possibilidade dos pilotos visitarem o box.

Na sexta-feira, os pilotos disputam o treino classificatório no modelo tradicional, com a volta mais rápida garantindo o pole position da etapa. A classificação deste treino vai identificar as posições de largada na sprint race que acontecerá no sábado.

Assim, as colocações da sprint race vão determinar o grid de largada para a corrida no domingo.

A novidade em 2022 é que a pontuação se estende até o oitavo colocado. O primeiro lugar ganha 8 pontos, o segundo 7, o terceiro lugar 6 pontos, o quarto 5 pontos e assim sucessivamente até o oitavo com 1 ponto somente.

Conheça o Autódromo de Interlagos em São Paulo

O Autódromo José Carlos Pace, ou Interlagos, recebe o Grande Prêmio do Brasil neste fim de semana pela temporada 2022 na Fórmula 1. O espaço é um dos mais antigos no campeonato, além de contabilizar diversas histórias na competição de automobilismo.

No domingo, 13 de novembro, serão 71 voltas no espaço de Interlagos de 4.309 quilômetros.

Construída em 1938, o autódromo foi inspirado nos espaços de Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos EUA e Montlhery na França. O resultado, entretanto, ganhou o seu ar próprio que só Interlagos tem.

A Fórmula 1 só convidou São Paulo para integrar o seu calendário em 1973, com o Grande Prêmio do Brasil, após o enorme sucesso de Emerson Fittipaldi entre as pistas ao redor do mundo. Fittipaldi fez bonito na estreia do prêmio e venceu a primeira prova nas edições. Em 1974 ele também ganhou.

Interlagos tem 15 curvas, com destaque para a curva S de Senna. O espaço também tem curvas inclinadas e com o começo da pista em meio oval.

