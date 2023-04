Assista ao nocaute do humorista no polonês. Foto: Reprodução Kingpyn Boxing

Brasileiro disputou as quartas de final do torneio de boxe High Stakes neste sábado, 22 de abril

VÍDEO: assista o nocaute de Whindersson Nunes em Filipek no boxe

Deu Brasil no ringue! O humorista Whindersson Nunes venceu o rapper polonês Filipek neste sábado, 22 de abril, no torneio internacional de boxe High Stakes. Por nocaute técnico no segundo round, o brasileiro ganhou o duelo e agora vai disputar a semifinal pelo campeonato.

Whindersson foi o melhor no ringue. O polonês teve três quedas e o humorista conseguiu encaixar o golpe certeiro para ganhar a luta.

Nocaute de Whindersson Nunes e vitória contra Filipek

O brasileiro Whindersson Nunes derrotou o polonês Filipek por nocaute técnico aos 2:59 do segundo round. O piauiense vai disputar a semifinal do High Stakes, torneio internacional de boxe que reúne celebridades da internet realizado em Londres, na Inglaterra.

Whindersson foi superior no primeiro round. Ele dominou o adversário, mandando-o para as cordas em diversos momentos. O polonês não conseguiu responder o nocaute, sem levar perigo para Whindersson Nunes.

No segundo round, o nocaute de Whindersson Nunes deu à vitória para o brasileiro. A luta foi breve mas emocionante, especialmente por mostrar a superioridade do humorista no ringue.

Assista ao nocaute de Whindersson Nunes.

(OFF) E o Whindersson Nunes, hein!

E o Whindersson Nunes, hein!

Mandou o polonês falador pra lona.

Próxima luta de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes volta a lutar na semifinal do High Stakes em 03 de junho, sábado, em Dublin, Irlanda.

O adversário do brasileiro vai ser King Kane, que ganhou de My Mate Nate também por nocaute técnico.

QUARTAS DE FINAL:

Sábado, 22 de abril na Ovo Arena, em Londres, Inglaterra

SEMIFINAL:

Sábado, 03 de junho na 3 Arena, em Dublin, Irlanda

FINAL:

Sábado, 05 de agosto na 02 Arena, em Londres, Inglaterra

