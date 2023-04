BAND vai passar o UFC hoje? Como assistir UFC Vegas 71 ao vivo

Neste sábado a luta entre Sergei Pavlovich e Curtis Blaydes no peso-pesado é o destaque do evento

A luta principal da noite no UFC hoje vai ser entre Sergei Pavlovich e Curtis Blaydes na categoria peso-pesado. Neste sábado, 22 de abril, Las Vegas será o palco da liga de artes marciais mais famosa e eletrizante do planeta. O evento tem início às 17h30, horário de Brasília. Mas vai passar na TV o UFC Vegas 71?

Não tem briga por cinturão hoje. No entanto, cinco brasileiros estão distribuídos entre o Card Preliminar e Principal: Bruno "Blindado" Silva, Iasmin Lucindo, Rani Yahya, Karol Rosa e Norma Dumont.

Qual canal vai transmitir o UFC hoje ao vivo

A Band não vai transmitir o UFC hoje. A programação da emissora no site não mostra o evento, assim como a divulgação indica que o canal não faz parte da transmissão.

Para assistir o UFC Vegas 71 o torcedor terá que sintonizar o UFC Fight Pass, streaming da liga. Por mês, o valor sai R$ 29,90, enquanto o pacote anual é de R$ 298,90. Dá para assistir o Fight Pass no celular, tablet ou computador.

As três primeiras lutas serão transmitidas de graça no Youtube e Facebook.

CARD PRELIMINAR : a partir das 17h30 (UFC Fight Pass)

: a partir das 17h30 (UFC Fight Pass) CARD PRINCIPAL: a partir das 20h (UFC Fight Pass)

Quem são os brasileiros no UFC Vegas 71

Cinco brasileiros vão lutas no UFC Vegas 71 neste sábado: Bruno "Blindado" Silva, Iasmin Lucindo, Rani Yahya, Karol Rosa e Norma Dumont em categorias alternadas.

Bruno nasceu em Cajazeiras, na Paraíba. Ele disputará o peso-médio com Brad Tavares neste sábado. Ele ganhou os três primeiros duelos, mas perdeu os dois últimos, contra Alex Poatan e Gerald Meerschaert. O poder de nocaute de Blindado é o seu destaque.

Iasmin, de 21 anos, busca a sua primeira vitória no octógono. De Fortaleza para o mundo, a jovem vai enfrentar Brogan Walker no peso-mosca. Na estreia no ano passado ela perdeu.

Rani, no peso-galo, vai lutar contra Montel Jackson neste sábado. O veterano lutou pela última vez em novembro de 2021, com vitória diante de Kyung Ho Kang.

Enquanto isso, Karol Rosa, de Niterói, trava uma batalha contra a também brasileira Norma Dumont, no peso-pena. Karol venceu sete das últimas oito lutas. Já Norma vem de vitória contra Danyelle Wolf.

