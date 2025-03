Vídeo da luta do UFC: derrota de Alex Poatan para Ankalaev

O brasileiro Alex Poatan perdeu para Magomed Ankalaev na briga pelo cinturão do peso médio no UFC 313, na T-Mobile Arena. Os atletas tiveram uma disputa acirrada no ringue, em evento realizado em Las Vegas na madrugada de domingo, 9. Veja como foi Alex Poatan vs Adesanya luta completa e o vídeo dos momentos.

Como foi a luta de Poatan?

Alex Poatan perdeu o cinturão para o russo Ankalaev no UFC no sábado, 8 de março, em Las Vegas. Magomed Ankalaev foi sem dúvida o confronto mais intrigante de todos os desafiantes de Poatan até o momento. No entanto, isso não pareceu preocupar ‘Poatan’, pois ele fez o que Joe Rogan chamou de ‘maior walkout do esporte’.

Um começo hesitante para o round viu Poatan estabelecer sua distância e poder com chutes baixos, o que impediu Ankalaev de tentar uma queda. As trocas de golpes no início foram surpreendentemente equilibradas, talvez caminhando para o lado do russo.

Demorou até o final do primeiro round para o golpe entrar, com Poatan se mantendo de pé apesar da entrada sólida. No segundo, Ankalaev realmente conseguiu ter sucesso com a trocação, apesar do que era esperado antes da luta.

Fim do terceiro round! Como vocês estão pontuando até aqui? #UFC313



[ Assista AGORA no @UFCFightPassBR | Assine já: https://t.co/OD62F561g5 ] pic.twitter.com/oi7C6NePHF — UFC Brasil (@UFCBrasil) March 9, 2025

No terceiro round, parecia que o desafiante não estava nem um pouco preocupado com o poder assustador do campeão. Ele andou com Pereira para baixo e ignorou a dor dos chutes regulares nas pernas, mas teve que recuar.

O quinto round foi um sólido para Poatan, acentuado por um grande chute na cabeça no meio do caminho, já que nenhum dos dois forçou o ritmo como esperado. Eventualmente Ankalaev o colocou contra a grade, mas certamente não foi o suficiente para virar o round.

Os juízes finalmente pontuaram a luta em favor de Ankalaev por unanimidade, com dois cartões mostrando 48-47 e um indo 49-46 para o desafiante. Isso significa o fim do reinado de ‘Poatan’ após três defesas bem-sucedidas.