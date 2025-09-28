Esporte

VÍDEO: quem agrediu Wanderlei Silva em luta com Popó?

Luta terminou com vitória de Popó

Escrito por Anny Malagolini
O que era para ser uma disputa histórica acabou marcada por uma briga generalizada. A luta entre Popó e Wanderlei no Spaten Fight Night, no sábado, 27, terminou com a vitória do pugilista após o lutador de MMA desferir cabeçadas e ser desclassificado. No entanto, o ringue ainda foi palco de outras cenas de violência – inclusive um nocaute.

Depois que o juiz encerrou o combate dando a vitória a Acelino “Popó” Freitas, desclassificando Wanderlei por três cabeçadas, a confusão começou. A equipe de Popó subiu ao ringue e partiu para cima do time de Wanderlei, enquanto o boxeador tentava conter os ânimos. No tumulto, até Popó acabou sendo atingido.

A luta era transmitida ao vivo, e as câmeras registraram o momento em que um membro da equipe de Popó nocauteou Wanderlei, que caiu no chão do ringue e precisou ser socorrido. O lutador foi levado ao hospital e passa bem.

Nas redes sociais, fãs se dividiram sobre a briga e apontaram Rafael Freitas, filho de Popó, como o responsável pelo golpe que derrubou Wanderlei.

Em um vídeo publicado no Instagram, Popó criticou a equipe do adversário, mas afirmou não ter se incomodado com as cabeçadas. “Wand, foi entre você e eu, não tem nada a ver com equipe. A nossa briga foi no ringue. Você me deu cabeçada, mas de boa, não estou nem aí. Mas o Werdum e o seu filho covardemente invadiram o ringue, foram para cima de todo mundo. Vi que alguém te deu um soco. As pessoas estão falando que foi o Iago, mas não teve nada a ver com ele, que estava de verde. Ninguém agrediu ninguém. Quero que tudo se acalme e peço desculpas”, disse.

Veja os vídeos da briga na luta de Popó e Wanderlei

Em um dos vídeos é possível ver um rapaz da equipe de Popó golpeando Wanderlei pelas costas. Ele seria um dos filhos de Popó.

Há outros ângulos da confusão na madrugada de domingo:

