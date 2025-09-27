Assistir na Globo? Qual o canal que vai passar a luta do Popó x Wanderlei hoje

Os brasileiros Arcelino Popó Freitas, 50 anos, e Wanderlei Silva, 49 anos, se enfrentam neste sábado, 27 de setembro, em São Paulo. O luta faz parte do Spaten Fight Night e a disputa inédita terá transmissão ao vivo e de graça. O evento tem início às 19h30 (de Brasília).

3 formas de assistir a luta do Popó x Wanderlei

O Combate transmite o evento ao vivo na íntegra, a partir de 20h (de Brasília). O Sportv3 exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do Estrela da Casa.

Card completo:

Peso combinado: Wanderlei Silva x Acelino “Popó” Freitas (Boxe)

Peso-leve: Beatriz Ferreira x Maira Moneo (Boxe)

Peso-super-médio: Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão (Boxe)

Peso-leve: Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos (MMA)

Quem tem mais vitórias entre Popó e Wanderlei?

No duelo de números, Popó fica na frente. O tetracampeão mundial de boxe acumulou 41 vitórias em 43 lutas, 34 delas por nocaute. Ele pendurou as luvas em 2007, depois de enfrentar o mexicano Juan Díaz, mas segue como uma das maiores referências do esporte no país.

Wanderlei Silva, o “Cachorro Louco”, também construiu uma trajetória marcante. Foram 35 vitórias no MMA, com impressionantes 27 nocautes. Sua última aparição foi em 2018, diante do americano Quinton “Rampage” Jackson. Desde então, mantém a forma e uma rotina ativa, mas sem a pressão de competir como profissional.