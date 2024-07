VÍDEO: Rayssa Leal é bronze no Skate Street nas Olimpíadas de Paris 2024

Rayssa Leal conquistou o bronze de skate street nas Olimpíadas de Paris, em disputa realizada na manhã de domingo, 28 de julho. A brasileira de 16 anos fez história na disputa em um reviravolta de pontuação. Veja o resultado.

Resultado do skate nas Olimpíadas - Rayssa Leal

O resultado mostra Yoshizawa Coco, do Japão, com a medalha de ouro após somar 272.75 pontos. A também japonesa Akama Liz ficou com a prata ao marcar 265.95 pontos, enquanto Rayssa Leal chegou a 253.37 pontos.

A MEDALHA DE BRONZE VEIO AÍ 🥉 Rayssa Leal deixou o melhor pro final e meteu a medalha no peito! O Brasil tá morrendo de orgulho de você, Fadinha 🇧🇷🧚 #GlôNasOlimpíadas #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/NdpXXz1FLb — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 28, 2024

O início da competição para Rayssa foi difícil após ter duas quedas, mas a brasileira se recuperou e ganhou a única pontuação acima de 90 na rodada preliminar com um kickflip backside lipside que lhe rendeu 92,68 - o que fez a torcida ir à loucura.

O evento, realizado ao ar livre no Parque Urbano La Concorde, foi o primeiro da competição de skate deste ano, depois que a competição masculina de rua foi adiada de sábado para segunda-feira por causa da chuva.

Leal se tornou a brasileira mais jovem a participar das Olimpíadas ao ganhar a prata com apenas 13 anos, quando o evento estreou nas Olimpíadas de Tóquio.

Funa Nakayama, medalhista de bronze em Tóquio, terminou em quinto lugar na rodada preliminar com uma pontuação de 245,52.

A número 1 do mundo, Coco Yoshizawa, do Japão, marcou 258,92 para liderar a rodada preliminar. Yoshizawa marcou 83,59 em sua primeira corrida — a segunda melhor pontuação em uma corrida na rodada.

Resultado final skate feminino nas Olimpíadas

