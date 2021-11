Visita ao sogro e churrascaria: a passagem de Max Verstappen no Brasil

Em passagem pelo Brasil para disputar o GP de São Paulo, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, aproveitou para visitar o sogro, o tricampeão mundial Nelson Piquet, na última quarta-feira, 10/11, além de almoçar em uma churrascaria em Brasília com a namorada Kelly. Veja o pit stop de Max Verstappen no Brasil e toda a preparação para o domingo.

Max Verstappen visita sogro e almoça em churrascaria em Brasília

No Brasil desde segunda-feira, 08/11, após chegar de viagem em seu jato particular para o Grande Prêmio de São Paulo que acontecerá no fim de semana, Verstappen aproveitou para visitar a família da namorada, Kelly Piquet, em Brasília na última quarta-feira.

Através de cliques postados no Instagram pela filha de Nelson Piquet, Verstappen aparece conversando com o sogro em conversa descontraída, além de conhecer toda a coleção de carros antigos e importados que o tricampeão tem em sua casa luxuosa na região de Jardim Botânico. O ex-piloto também deu conselhos ao novato para a prova, já que Max é o líder do Mundial e esta na frente de Lewis Hamilton.

Verstappen fez questão de comer comida brasileira em sua viagem. Também na quarta-feira, visitou uma churrascaria em Brasília com a família de sua namorada na região de Asa Sul, bairro nobre da capital.

Nos cliques postados pelo próprio estabelecimento, o holandês aparece em clima descontraído usando camiseta, bermuda e tênis, pronto para aproveitar o clima.

GP de São Paulo – F1

O Grande Prêmio de São Paulo, a décima nona etapa da temporada, será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 12 e 14 de novembro. Além de contar com a casa cheia, o fim de semana também tem a corrida sprint, modelo que está sendo testado pela Fórmula 1 para definir o grid de largada no sábado. Ao todo, serão dois treinos livre, um de classificação, a corrida sprint e a prova no domingo.

Max Verstappen nunca venceu um Mundial na Fórmula 1. Entretanto, pode sair da fila este ano após tornar-se o grande favorito enquanto piloto da Red Bull. O holandês possui 312.5 na classificação geral, tendo 17 pontos a mais do que Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo lugar.

Se vencer no Brasil a sprint race e a corrida no domingo, Verstappen poderá abrir maior vantagem sob o britânico e, por consequência, isolar-se na liderança para confirmar cada vez mais a conquista do título.

A Fórmula 1 tem transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes, na TV aberta, assim como o canal BandSports, disponível em operadoras por assinatura em todo o fim de semana.