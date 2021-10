Conheça Kelly Piquet, a namorada de Max Verstappen, piloto da Red Bull

Kelly Piquet é a namorada de Max Verstappen, o piloto da Red Bull cotado para ganhar o título na temporada 2021 da Fórmula 1. Filha de Nelson Piquet, tricampeão da modalidade, Kelly carrega muito mais em seu currículo do que o nome de seu pai. Conheça a blogueira, modelo e relações públicas.

Quem é Kelly Piquet?

Kelly Piquet, de 32 anos, é filha da modelo holandesa Sylvia Tamsma e do brasileiro tricampeão mundial da Fórmula 1 Nelson Piquet. A jovem nasceu em Hamburgo, na Alemanha, mas passou boa porte de sua infância no sul da França. Aos 12 anos veio para o Brasil e viveu idas e vindas entre os continentes.

Aos 17, Kelly escolheu voltar para terras brasileiras para encerrar o ensino médio e, ao se formar, partiu para Nova York para entrar para a faculdade, como relata em sua antiga coluna na revista Marie Claire.

A modelo se formou em Relações Públicas com ênfase em ciências políticas e economia, seguindo especificamente na área de moda, o qual se diz apaixonada, trabalhando com a Vogue Latinoamerica, Bergdorf Goodman e KCD, agência de relações públicas dos Estados Unidos. Em 2013, Kelly estava de volta ao Brasil mas desta vez para cursar marketing, enquanto teve a oportunidade de escrever a coluna na revista Marie Claire.

Como é filha de um ex-piloto de Fórmula 1, a relações públicas sempre esteve ligada ao automobilismo. Desde 2015, ela toma conta das redes sociais da Fórmula E. Além disso, também desfilou para grandes marcas de moda.

Kelly tem uma filha de 2 anos, Penelope, fruto de seu antigo relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat, entre janeiro de 2017 até dezembro de 2019. Já a brasileira e o holandês, Verstappen, assumiram publicamente o romance em janeiro de 2021, embora segundo o jornal inglês Daily Mail, eles estavam juntos desde outubro de 2020.

Hoje, a jovem modelo e blogueira acumula 473 mil de seguidores no Instagram, onde compartilha cliques de sua rotina, propagandas com marcas de roupas, trabalho e até mesmo lembranças da família.

Relacionamento de Kelly Piquet e Max Verstappen

Kelly e Verstappen se conheceram no final de 2020 e, na virada do ano em janeiro de 2021 assumiram publicamente o romance através de cliques no Instagram. Um ano antes, Max havia se separado da modelo Dilara Sanlik, sua ex-namorada desde 2017. A diferença de idade é de nove anos, já que Max tem 24 anos, o que não parece interferir em nada o relacionamento desde então.

O relacionamento entre os dois chama a atenção também por um pequeno detalhe. Kelly é ex de Kvyat, com quem possui uma filha. Verstappen, em 2016, curiosamente substituiu o piloto russo na Red Bull e, anos depois, conheceu Kelly com quem hoje possui um relacionamento.

Na temporada 2021, Max Verstappen é um dos favoritos ao título enquanto briga na classificação geral com Lewis Hamilton, da Mercedes. Se, ao final do ano, Max levantar a taça, será a primeira de sua carreira.