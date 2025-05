Onde assistir a final da Superliga masculina de vôlei neste domingo

A final da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25 acontece neste domingo, 4 de maio, às 10h (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata/Campinas será transmitido ao vivo

Os ingressos para a partida estão esgotados, mas os fãs poderão acompanhar a transmissão ao vivo pela TV Globo (canal aberto), SporTV2 (canal fechado) e Globoplay (streaming).

A decisão marca o reencontro entre os dois clubes em uma final após nove anos. Na temporada 2015/16, também no Ibirapuera, o Sada Cruzeiro levou a melhor e ficou com o título após vencer o Campinas por

O duelo deste domingo promete ser emocionante, com a presença de cinco campeões olímpicos da Rio 2016: Wallace, Douglas Souza e Lucão pelo Cruzeiro, e Bruninho e Maurício Borges pelo Campinas.

Os finalistas se enfrentaram duas vezes na primeira fase desta edição da Superliga, com duas vitórias para o Campinas. Um triunfo por 3 sets a 2, fora de casa, no turno, e um 3 a 0 no returno, no interior paulista.

Onde Assistir à Final da Superliga Masculina de Vôlei 2025

Os fãs do voleibol poderão acompanhar a decisão ao vivo por meio das seguintes plataformas:

TV Globo: Transmissão ao vivo para todo o Brasil.

SporTV2: Cobertura completa com comentários especializados.

Ge.globo.com: Transmissão online com recursos interativos.

>> Qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino