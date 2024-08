Vai passar na Globo? Horário do jogo do Brasil contra a Polônia no vôlei feminino nas Olimpíadas

Vai passar na Globo? Horário do jogo do Brasil contra a Polônia no vôlei feminino nas Olimpíadas

Brasil e polônia se enfrentam neste domingo, 4 de julho, pela terceira rodada do vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida começa às 16h (horário de Brasília) e o confronto terá transmissão ao vivo para todo o país. Confira então como assistir.

Onde assistir o Jogo do Brasil de vôlei feminino?

O jogo do Brasil e polônia de vôlei feminino será na Arena Paris com transmissão na TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

Por causa da transmissão na TV Globo, o Domingão com Huck vai começar mais tarde, às 18h30.

Segunda melhor colocada no Ranking Mundial da FIVB, a seleção brasileira tentará subir mais um degrau no pódio olímpico após conquistar a prata em Tóquio 2020. As brasileiras continuam a figurar entre as principais equipes do mundo nos principais torneios internacionais, conquistando a prata no Campeonato Mundial da FIVB e na Liga das Nações de Vôlei em 2022, além de dominarem em nível continental com títulos sul-americanos em 2021 e 2023.

O técnico de longa data 'Zé Roberto' trouxe de volta seis jogadoras que levaram o time ao pódio em Tóquio há três anos – as levantadoras Macris Carneiro e Roberta Ratzke, opostas a Rosamaria Montibeller, as ponteiras Gabriela 'Gabi' Guimarães e Ana Cristina Souza e a bloqueadora central Ana Carolina 'Carol' da Silva.

O retorno da lendária bloqueadora central Thaisa Menezes , bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012, e o surgimento da ponteira Júlia Bergmann fortaleceram o time brasileiro para os Jogos de Paris.

Como funciona o vôlei feminino nas Olimpíadas?

Em Paris, 12 equipes estão divididas em três grupos de quatro. A primeira fase do vôlei feminino consiste em integrantes do mesmo grupo jogando entre si por turno único.

Cada vitória na fase classificatória dá três pontos em caso de 3x1 ou 3x0, dois pontos em 3x2 e um ponto para o perdedor. Conforme as rodadas vão acontecendo, as equipes faturam pontos em cada vitória e ganham também a melhor colocação na classificação do grupo.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada chave avançam para as quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados. O cruzamento olímpico define os jogos das quartas, seguindo para a semifinal, disputa pelo bronze e a final, no dia 11 de agosto de 2024.

Todos os confrontos da fase eliminatória são jogados em partida única, onde em caso de empate o tie-break definirá o vencedor.

As doze equipes do torneio de vôlei feminino são:

Grupo Feminino A: França, Estados Unidos, China, Sérvia

Grupo B Feminino: Brasil, Polônia, Japão, Quênia

Grupo C Feminino: Itália, Turquia, Holanda, República Dominicana