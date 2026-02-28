Onde assistir Minas x Osasco na final da Copa Brasil de vôlei feminino

Gerdau Minas e Osasco São Cristóvão Saúde disputam neste sábado (28) a final da Copa Brasil de Vôlei Feminino 2026. A decisão acontece às 21h (de Brasília), no Ginásio do Moringão, em Londrina (PR), e vale mais do que o troféu: o campeão também garante vaga na Supercopa 2026 e no Sul-Americano de Clubes 2027.
Onde assistir Osasco x Minas ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada e também no streaming. O confronto será exibido pelo SporTV 2, para assinantes de TV por assinatura que tenham o canal no pacote contratado. Outra opção é acompanhar pela VBTV, plataforma oficial de streaming do vôlei, que exige cadastro e assinatura ativa.
- Verifique se o seu pacote de TV inclui o SporTV 2.
- Acesse o canal pouco antes das 21h para acompanhar o pré-jogo.
- Caso utilize aplicativo da operadora, faça login com CPF e senha cadastrados.
Como assistir na VBTV
- Acesse o site ou aplicativo oficial da VBTV.
- Faça login com sua conta cadastrada.
- Caso ainda não seja assinante, escolha um plano disponível.
- Procure pela transmissão da final da Copa Brasil e clique para assistir ao vivo.
Como chegam Osasco e Minas para a final
O confronto coloca frente a frente dois dos principais times do país. O Osasco, atual campeão da Copa Brasil, tenta o quinto título da competição. A equipe paulista avançou à decisão após vencer o Sesc Flamengo por 3 sets a 0 na semifinal, com atuação consistente no Moringão. A levantadora Jenna Gray comandou a distribuição das jogadas, enquanto a oposta Bianca Cugno foi decisiva nos momentos de definição.
Já o Gerdau Minas busca o tetracampeonato. O time mineiro garantiu a vaga ao superar o Dentil Praia Clube por 3 sets a 1 no clássico estadual. Depois de sair atrás no placar, a equipe reagiu a partir do segundo set, cresceu no bloqueio e foi eficiente no contra-ataque para confirmar a classificação.
A expectativa é de equilíbrio em quadra, com duas equipes acostumadas a decisões. Quem vencer levanta a taça e assegura presença em competições nacionais e internacionais na próxima temporada.