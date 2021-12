O Vasco da Gama segue em busca de um novo treinador para a temporada de 2022. Após terminar em décimo lugar na Série B e demitir Fernando Diniz na 35ª rodada após duas goleadas sofridas em São Januário, o Cruzmaltino vai atrás de um treinador e um coordenador técnico para a próxima temporada na equipe. Então vote: quem deve ser o novo técnico do Vasco?

Novo técnico do Vasco em 2022

VOTE: quem deve ser o novo técnico do Vasco em 2022?

Vanderlei Luxemburgo

Dorival Júnior

Abel Braga Vote

Zé Ricardo – novo técnico do Vasco

Zé Ricardo é o técnico favorito a assumir o Vasco da Gama para 2022. No vídeo em que falou de Ricardo Gomes, o presidente Salgado também mencionou uma negociação e possível acordo com ele. O treinador de 50 anos chegaria para a segunda passagem pelo clube, já que comandou a equipe cruzmaltina entre 2017 e 2018, chegando a Libertadores na primeira temporada e pedido de demissão após um desentendimento com a diretoria.

No Vasco, Zé Ricardo teve 22 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, 70 gols pró e 65 contra nas 50 partidas em que esteve à beira do campo pelo clube. Portanto, com um aproveitamento de 52,7% dos pontos.

O treinador acumula passagens por Flamengo, primeiro trabalho; Botafogo, clube seguinte após a saída do Vasco; Fortaleza; Internacional; e Qatar SC, onde ficou apenas três meses e cinco partidas. Atualmente, Zé Ricardo está sem clube e negociaria livremente com o Gigante da Colina.

Ele deve ser o novo técnico do Vasco?

Vanderlei Luxemburgo de volta ao Vasco?

Com duas passagens recentes no Vasco, Vanderlei Luxemburgo é um dos nomes mais pedidos pela torcida nas redes sociais. Apesar do clamor popular, a chegada do técnico de 69 anos parece improvável, uma vez que ele comanda, atualmente, o Cruzeiro, adversário vascaíno na Série B, e deve seguir no clube mineiro em 2022.

Em 2019, “Luxa” chegou ao Vasco em maio com a missão de livrar o time do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com boas atuações, como um empate em 4 a 4 contra o Flamengo e uma vitória de 2 a 0 contra o Cruzeiro (partida que sacramentou a permanência na Série A), o treinador conseguiu cumprir a tarefa, mas deixou o time no final do ano.

Ele dirigiu o Gigante da Colina em 37 jogos e teve 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas e classificou a equipe para a Sul-Americana.

No final de 2020, Luxemburgo retornou ao Vasco para substituir o português Ricardo Sá Pinto e, novamente, livrar o time da queda para a Série B com 12 jogos restantes. Porém, diferentemente do que aconteceu no anterior, o professor não teve sucesso e o clube terminou o Brasileirão de 2020/21 em 17º lugar, rebaixado para a segunda divisão.

Ele deixou o Vasco após doze partidas e apenas três vitórias conquistadas.

Dorival Júnior – novo técnico do Vasco

O nome de Dorival Júnior também surgiu nas redes sociais nos últimos dias quando o assunto era o novo técnico do Vasco em 2022. Com duas passagens pelo clube carioca, o treinador não descartou assumir a equipe, mesmo na Série B.

Em entrevista ao podcast Flow Sport Club, ele demonstrou carinho pelo Vasco. “Nunca tive problema de trabalhar com um time na Série B. O Vasco é um time que eu tenho no meu coração, mas sem essa conotação de ‘Dorival está se oferecendo’, jamais, mas faria qualquer tipo de trabalho em qualquer clube”- afirmou o técnico. Apesar disso, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o clube já descartou a contratação de Dorival para a temporada de 2022.

Ele deve ser o novo técnico do Vasco?

Abel Braga novo treinador do Vasco em 2022?

Com três passagens pelo Vasco, a mais recente no começo de 2020, Abel Braga é outro treinador que está livre no mercado e poderia surgir em São Januário para 2022.

O treinador de 69 anos está sem clube desde quando deixou o Lugano, da Suíça, em setembro de 2021. Antes disso, ele foi vice-campeão brasileiro com o Internacional na edição de 2020/21.

Na última vez em que treinou o Vasco, Abel Braga ficou apenas três meses no Gigante da Colina, quando teve quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 14 partidas. Ele deixou o clube após uma derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca de 2020, competição em que o time perdeu os três clássicos do Rio (Flamengo e Botafogo além do clube das Laranjeiras).

