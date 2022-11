Vasco sobe para a Série A, elite do Brasileirão 2023

Foi sofrido, mas o Vasco está de volta na Série A do Campeonato Brasileiro ! Dois anos depois, o Gigante da Colina está de volta para a elite do futebol brasileiro. Neste domingo, 06 de novembro, o elenco venceu o Ituano por 1 x 0 no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, pela última rodada da Série B. Confira como foi o jogo e todos os detalhes.

Como foi a conquista do Vasco e ascensão ao Brasileirão

Dois anos depois, o Vasco finalmente pode comemorar porque está de volta para a Série A do Brasileirão. Neste domingo, o elenco carioca bateu o Ituano fora de casa por 1 x 0 para carimbar o seu passaporte. No Estádio Doutor Novelli Junior, o gol foi de Nenê, de pênalti, pela 38ª rodada da Série B.

O time do Vasco, comandado por Jorginho, foi para campo com: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo, Anderson Conceição, Luiz Henrique; Andrey Santos, Nenê, Yuri; Figueiredo, Raniel e Gabriel Pec.

O Novelli Junior, no interior paulista, recebeu as duas equipes neste domingo para confronto direto ao acesso até a elite. Com clima de final, o jogo começou quente. Com dois minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Vasco depois de Lucas Dias evitar o gol com a mão. No mesmo instante, o cartão vermelho foi dado ao jogador do Ituano. O VAR analisou o caso e o pênalti foi assinalado.

Nenê, veterano jogador e com experiência, bateu e acertou em cheio no gol de Jefferson.

Com a vantagem no resultado e também no elenco, com um a mais na partida, o Vasco ficou tranquilo. Na metade da primeira etapa o Ituano pressionou o Vasco com Gabriel Barros tendo a primeira chance. O meia chutou, mas a defesa do clube carioca afastou.

Aos 16, Nenê teve outra oportunidade de ampliar o resultado em cobrança de falta. Jefferson espalmou e livrou o Leão do perigo. Danilo na sequência também tentou para o Vasco, mas sem sucesso.

O Ituano só conseguiu abertura a partir dos 26 minutos em cabeçada de Aylon na área. Praticamente dentro do gol, o goleiro Thiago realizou uma defesa espetacular. A partir daqui, só deu Ituano. Raniel, aos 41, caiu na área, mas por simular pênalti tomou o cartão amarelo. Léo Ceara apareceu bem aos 42 minutos. Em lançamento de Raí, o meia do Ituano mandou de cabeça, mas a bola pegou no travessão.

Até aqui, ambas as equipes tiveram 6 finalizações cada. Para fechar o primeiro tempo, Raniel encheu as redes do goleiro do Ituano, Jefferson, mas a bandeirinha subiu para assinalar o impedimento.

Assista ao gol de Nenê

2º tempo do jogo do Vasco

No segundo tempo, a tensão tomou conta dos times. O Ituano fez questão de mudar a postura e melhorar o lado ofensivo, enquanto o Vasco buscou segurar o placar para se manter à frente do placar.

Os anfitriões tiveram boas oportunidades. Brenner assustou o goleiro do Vasco, mas mandou a bola para fora. Gabriel respondeu aos 6 minutos em contra-ataque, tabelou com Luiz Henrique, mas Jefferson fez linda defesa.

Mais uma vez o Ituano chegou bem aos 10 minutos de partida no segundo tempo. De fora da área, Bernardo acertou a bola no pé de Gabriel que, de frente com Thiago Rodrigues, viu o arqueiro defender. Porém, o jogo ganhou uma nova cara aos 11 minutos depois que Andrey, do Vasco, deixou o pé em lance com Aylon. Cartão vermelho para o atleta.

Ambos os clubes com dez jogadores. A expulsão foi melhor para o Ituano, que viu a sua torcida aumentar o volume em prol de melhorar o desempenho do elenco. Ao mesmo tempo, Jorginho fechou o seu time e recuou na defesa.

O Ituano teve tempo para pressionar e empurrar o ataque até o empate. Vinicius Jaú chegou bem aos 30, mas mandou longe do gol. Na sequência, Mário Sérgio cabeceou para fora em lance perigoso ao goleiro Thiago, do Vasco.

Minutos finais, 45 minutos. A pressão tomou conta. Se de um lado o Vasco buscava apenas se segurar, o Ituano fez de tudo para virar o jogo. Brenner e Gerson Magrão chegaram bem, mas foram detidos pela defesa vascaína.

Sete minutos de acréscimos. A torcida do Vasco não parou de gritar sequer por um minuto. O Ituano continuou pressionando os visitantes, com a oportunidade de Gabriel Barros por cima do gol. O meia estava impedido de qualquer jeito. Aos 51, novamente apareceu bem na área, mas Thiago Rodrigues, usando máscara, defendeu.

Sem tempo para mais nada, fim da Série B. O Vasco está de volta na Série A do Brasileirão!

+ VÍDEO: Rayssa Leal é campeã do mundial de skate 2022; assista manobra

Relembre o rebaixamento do Vasco

O Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. A temporada do Gigante da Colina foi total desastre desde o começo. Em toda a história, o Vasco foi rebaixado nos anos de 2008, 2013, 2015 e 2020.

Entre 38 rodadas disputadas, o Vasco só marcou dez vitórias, além dos 11 empates e 17 derrotas. Como anfitrião, o elenco marcou apenas sete vitórias entre dezenove partidas. Como visitante, o desempenho foi pior ainda: três vitórias, dez derrotas e seis empates.

No começo da temporada, o elenco carioca estreou com empate em 1 x 1 diante do Palmeiras. Depois, venceu Sport, São Paulo, Ceará e empatou com o Grêmio. Porém, na metade da temporada e próximo ao fim do primeiro turno, o desempenho do clube caiu, o que fez com que chegasse até a parte de baixo da tabela.

Na reta final, o clube anotou 41 pontos e, mesmo ao vencer o Goiás por 3 x 2 e empatado com Fortaleza na pontuação, foi rebaixado pela quarta vez na história. O rebaixamento aconteceu pela diferença no saldo de gols com o Fortaleza. Precisava tirar a diferença de 12 gols, praticamente impossível.

Na temporada 2021, o Cruz Maltino garantiu-se em 10º lugar com 49 pontos. Foram 13 vitórias, dez empates e 15 derrotas.

Em 2022, fez diferente e assumiu a ponta logo cedo. Da parte de cima da classificação, o Vasco não saiu mais.

E agora, quais times sobem para Série A?

Quatro times sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco estão garantidos para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada.

O Cruzeiro foi o primeiro a carimbar o seu passaporte até a Série A. Com oito rodadas de antecedência, o elenco mineiro conquistou o acesso mais rápido da história. Sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, a Raposa manteve a liderança até a última rodada.

Em seguida veio o Grêmio, que confirmou a sua participação na elite do Brasileirão na 23 de outubro, ao ganhar do Náutico na 36ª rodada da competição. Com a saída do técnico Roger Machado, o veterano Renato Gaúcho assumiu o Tricolor e conquistou o acesso um ano depois de ser rebaixado.

Por fim, Bahia e Vasco só conquistaram o retorno na última rodada da Série B.

Na parte de baixo da tabela, Náutico, Brusque, Operário PR e CSA foram rebaixados para a terceira divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro.

Quais os maiores campeões da Série B?

Veja abaixo os maiores campeões da Série B até hoje:

Botafogo (2015 e 2021)

Coritiba (2007 e 2010)

América MG (1997 e 2017)

Goiás (199 e 2012)

Paysandu (1991 e 2001)

Palmeiras (2003 e 2013)

Bragantino (1989 e 2019)

Sport (1990)

Guarani (1981)

Fortaleza (2018)

Athletico (1995)

Criciúma (2002)

Chapecoense (2020)

Vasco (2009)

Portuguesa (2011)

Joinville (2014)

Juventude (1994)

Londrina (1980)

Atlético GO (2016)

Paraná (1992)

Vila Nova (1971)

Sampaio Corrêa (1972)

Campo Grande (1982)

Uberlândia (1984)

Tuna Luso (1985)

Inter de Limeira (1988)

União São João (1996)

Gama (1998)

Brasiliense (2004)

Grêmio (2005)

Atlético MG (2006)

Corinthians (2008)

Leia também:

Grupos da Copinha 2023: equipes e duelos da nova temporada

Maiores campeões do Brasileirão: paulistas dominam ranking