Saiba quando começar a investir e o que considerar

Será que existe uma idade apropriada para alguém se tornar investidor? E o que é preciso considerar quando começar a investir? Vamos ajudá-lo nessa organização!

Primeiramente, antes de começar a investir é necessário avaliar se as suas contas estão em ordem. Ou seja, é preciso responder algumas perguntas simples como essas: Você gasta menos do que ganha? Você tem dívidas?

Essas perguntas são importantes porque alguém que está devendo ou alguém que tem um estilo de vida mais caro do que o que pode pagar já terá dificuldades iniciais de poupar dinheiro para investir.

Um erro comum, inclusive, de quem quer saber quando começar a investir e ainda tem dívidas para pagar é não quitar essas dívidas e, no lugar disso, aplicar o dinheiro. O correto seria acabar com as dívidas e se livrar dos juros altos antes de começar a investir o dinheiro. Ou seja, para investir, é preciso que as contas estejam em ordem para permitir que exista sobra de dinheiro.

Quando começar a investir após quitar as dívidas?

Pois bem, se você conseguiu se livrar das dívidas e conquistou certo equilíbrio financeiro entre receitas e despesas, está na hora de começar a poupar. Adquirir o hábito de guardar é essencial para quem quer começar a investir. Neste caso, mais importância do que a quantia que você tem para guardar, é conseguir fazer isso de forma frequente, mesmo que um pouco por vez.

Para Carlos Terceiro, CEO e fundador da Mobills, o segredo para começar a economizar é se pagar primeiro. Ou seja, guarde um pouco assim que o dinheiro entra na conta, não espere sobrar. “A organização e a disciplina são mais importantes para um bom controle das finanças do que o quanto se ganha. Exemplos não faltam de pessoas que ganharam muito dinheiro, por exemplo, ganhadores da loteria que perderam tudo por não fazerem uma boa administração do patrimônio”, diz.

Ele explica que para começar a guardar dinheiro, é preciso criar uma meta consigo mesmo e se pagar, como uma dívida que você paga todos os meses e que no futuro você agradecerá por ter começado.

Depois da reserva, outros investimentos

Poupar dinheiro para criar uma reserva de emergência é o primeiro passo para quem que quer saber quando começar a investir. Essa reserva deve ser suficiente para cobrir ao menos alguns meses de suas despesas fixas, oferecendo segurança caso você precise no futuro. No caso da reserva, o dinheiro deve priorizar a liquidez. Ou seja, o investimento deve ser feito em opções que permitam o saque imediato se houver necessidade.

“Para quem está começando a economizar e não sabe onde guardar dinheiro minha dica é começar montando uma reserva de emergência em fundos de liquidez diária e de baixo risco, como o Tesouro Selic e CDBs de curto prazo. Para os mais leigos, a NuConta do Nubank é uma boa opção, pois lá o seu dinheiro rende 100% do CDI em dias úteis e ainda possui liquidez imediata.”, explica Carlos Terceiro.

Depois da reserva de emergência você pode começar a investir considerando alguns pontos: seu perfil de investidor, objetivos para uso do dinheiro e prazo para usar o dinheiro. Se o objetivo é investir visando ao longo prazo, como a aposentadoria por exemplo, pode ser possível escolher investimentos um pouco mais arriscados. Já se a ideia for usar o dinheiro em breve, como para uma viagem, as opções terão que ser outras!

Faça uma lista de planos e metas com os valores necessários e prazo de investimento e, a partir daí, ficará mais fácil saber como como começar a investir, quanto e em que tipo de produto.