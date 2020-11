Cidades mais caras do mundo: quais são e quanto custa viver?

Nas cidades mais caras do mundo, o custo de vida é quase proibitivo. As pesquisas são baseadas nas despesas de moradia, transporte e alimentação. Além disso, gastos com vestuário, artigos domésticos e entretenimento também são considerados.

Quais as cidades mais caras do mundo?

Hong Kong manteve o primeiro lugar como cidade mais cara do mundo. Entretanto, é preciso lembrar que o custo de vida deve ser comparado com a média salarial da cidade analisada.

Assim sendo, uma cidade pode ter um alto custo de vida, e salários altos. Na ponta oposta, as cidades mais caras apresentam custo de vida alto, porém salários que não acompanham este patamar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segue a lista dentre os países mais ricos, segundo pesquisa Mercer de 2020:

No Brasil, as cidades mais caras, com maior custo de vida na lista foram São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Entretanto, São Paulo ficou em 130 do ranking, enquanto Rio de Janeiro e Brasília mais abaixo.

O custo de vida é calculado levando-se em conta os preços pagos por bens e serviços. Desse modo, reflete o quão caro é morar em cada uma destas cidades. De certo, o índice é calculado mantendo um determinado padrão de vida.

O custo de vida em Tóquio e Zurique é similar, no entanto, o salário na cidade Suíça é duas vezes maior. Assim sendo, Tóquio torna-se uma cidade mais cara.

Você sabia que é possível comprar dólares de forma tokenizada, com a agilidade, transparência e segurança do blockchain? Pois é, a corretora Mercado Bitcoin oferece a negociação do USD Centre (USDC).

Quanto custa morar nestas cidades?

O padrão utilizado para cálculo envolve uma família de 4 pessoas com nível de vida de executivos. Nesse sentido, estão inclusos aluguel e demais gastos com educação, transporte, saúde e lazer. Desse modo, a pesquisa estima um orçamento mensal entre 9 e 15 mil dólares dependendo da cidade.

O objetivo destas pesquisas é ajudar as empresas multinacionais e os governos a determinar estratégias de compensação para os seus empregados estrangeiros nas cidades mais caras do mundo.

Em resumo, separamos aqui alguns custos, extraídos do Numbeo:

Qual o salário médio lá fora?

O salário médio nas cidades mais caras do mundo é alto, se comparado com o Brasil. Abaixo seguem os valores mensais em dólares norte-americanos, segundo a Numbeo. Primeiramente temos Hong Kong e Tóquio, com 3.000 dólares, seguido de Singapura com 3.600 dólares, além de Nova Iorque com 5.800 dólares. No entanto, a líder absoluta é Zurique com 7.000 dólares de salário.

Em geral, os países europeus concentram as maiores médias salariais. Sem dúvida, existem diferenças entre os grandes centros e cidades do interior, tanto no salário quanto no custo de vida.

As diferenças são muito grandes se comparados com os salários brasileiros. Se levarmos também em conta o custo adicional de educação e saúde privadas, a diferença chega a ser gritante.

Quanto custa viajar para as cidades mais caras?

Para uma viagem de 5 dias, incluindo passagem, hotel, transporte e alimentação, gasta-se entre 3 e 4 mil dólares para um casal. Em vista disso, seguem abaixo alguns custos para ajudar no planejamento de uma viagem.

Hong Kong: Os voos internacionais podem variar de 800 a 1.300 dólares por pessoa. Uber em Hong Kong é relativamente caro. Desse modo, um trajeto de 12 minutos custa 8 dólares.

O custo da hospedagem em Hong Kong é moderado. De fato, um hotel de 4 estrelas custa de US$ 50 a $120 por noite. Já uma refeição em restaurantes varia de 20 a 45 dólares.

Tóquio: Esta é uma das tarifas aéreas mais caras para quem sai da América, custando entre 1.100 e 1.900 dólares por pessoa. No centro da cidade, um passeio de 12 minutos de táxi sai a 16 dólares.

A hospedagem em Tóquio é uma das mais caras do mundo, com hotéis 4 estrelas cobrando entre 80 e 200 dólares por noite. Já a refeição em restaurantes na cidade varia entre 20 e 45 dólares.

Singapura: Novamente, trata-se de um destino com aéreo caro para quem sai da América. Dessa forma, as passagens variam entre 900 e 1.400 dólares por pessoa, dependendo da época do ano. Uma viagem curta de Uber X ou Lyft sai em torno de 12 dólares.

A acomodação não é das mais caras dentre estas cidades, custando entre 70 e 150 dólares para um hotel 4 estrelas. Já a alimentação em restaurantes costuma sair entre 17 e 40 dólares.

Quanto custa viajar para Zurique?

Se você não está acostumado com os preços da Suiça, prepare-se. Até mesmo os europeus reclamam dos preços na região. Os voos para Zurique variam entre 600 e 1.000 dólares. A cidade possui um excelente sistema de transporte público. Entretanto, para efeito de comparação, uma viagem curta de Uber sai por 15 dólares.

Já a acomodação em hotéis de 4 estrelas custa entre 150 e 300 dólares, sem dúvida uma das cidades mais caras do mundo. Enquanto isso, as opções de restaurantes são amplas, mas variam entre 20 e 50 dólares em geral.