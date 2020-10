Concurso 5509 da Federal pode pagar R$ 500 mil nesta quarta-feira (28)

Nesta quarta-feira (28), às 20h do horário de Brasília, será realizado o sorteio do concurso 5509 da Federal. Os apostadores estão concorrendo a um prêmio de R$ 500 mill. Confira como funciona a faixa de premiação da Federal e aguarde o resultado do jogo aqui no Jornal DCI.

Concurso 5509 da Federal

O concurso 5509 vai ser sorteado nesta quarta às 20h. Porém as apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país, até às 19h. Ou forma de apostar é pelo site das Loterias Online da Caixa.

Como ganhar na Federal

Nos concursos da Federal, existem várias formas de ganhar. Confira em quais situações você pode ser premiado:

Ter um dos cinco números sorteados (prêmios principais);

Ter a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados (5 prêmios principais);

Ter bilhetes com números que a dezena final seja idêntica a umas das três dezenas anteriores ou três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio;

Ter a unidade do primeiro prêmio.

Para mais informações sobre o resultado da Federal 5509, acesse o site da Loterias Caixa.

Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

