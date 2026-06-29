Dupla Sena 2976: resultado do concurso da segunda-feira

O resultado da Dupla Sena 2976 será divulgado nesta segunda-feira, 29 de junho de 2026, após o sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso tem duas faixas de dezenas sorteadas e pode pagar prêmio de R$ 5.800.000,00 aos apostadores que acertarem os seis números no primeiro ou no segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 2976

1º Sorteio:

2º Sorteio:

Veja a Dupla Sena concurso 2975

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios.

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso da Dupla Sena, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 2975. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.