Dupla Sena concurso 2966: resultado de quarta-feira

Nesta quarta-feira, 3 de junho, a Dupla Sena hoje entrega o resultado do concurso 2966. O prêmio está estimado em R$ 2,5 milhões e pode sair para o apostador que acertar as dezenas do primeiro e segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 2966

1º Sorteio:

2º Sorteio:

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios.

Premiação do sorteio

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso da Dupla Sena, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 2966. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.