Fechamento Lotérico: conheça uma estratégia para ganhar na loteria

Existem dois tipos de apostadores da Mega-Sena, os de final de semana e os assíduos. A estratégia de fechamento lotérico é para o time dos regulares. Isso porque a técnica envolve combinação de números.

Porém, não se assuste, neste texto explicaremos a raiz da ideia. E então, cabe a você decidir se vale a pena apostar na estratégia ou não. Afinal, independente do que você faça, a sorte vai sempre reger o jogo das apostas.

O que é o fechamento lotérico?

Primeiramente, vale explicar que o fechamento lotérico não é uma atividade clandestina.

Quando falamos de jogos e apostas, existe o imaginário de uma pessoa fazendo trambiques irregulares para chegar ao prêmio final. Entretanto, o fechamento não tem nada a ver com isso. Ele é somente uma forma de redistribuir os números do volante, para diminuir o custo da aposta.

Ou seja, ao invés de você apostar nove números no mesmo volante, você anotaria todas as possibilidades sequenciais daquela ordem e a distribuiria em cartelas diferentes.

Dessa forma, você pode apostar em mais números com menos dinheiro e por isso, teria um pouco mais de chances de faturar algum valor.

Entretanto, a estratégia vale principalmente para conquistar prêmios menores. Como a quadra, por exemplo. Confira o porquê.

Como fazer fechamento lotérico?

Em suma, o fechamento lotérico é distribuir as apostas. Logo, ao invés de apostar sete números no mesmo volante, você anotaria todas os conjuntos de seis dezenas que essa sequência (de sete números) te permitiria fazer. E depois, apostaria essas dezenas em volantes separados.

É nesse momento de distribuição das dezenas que você decide se mirará na quadra ou na quina. Perceba que se o apostador focar em ganhar na quadra, ele pode cortar todas as sequências repetidas de quatro números. E o mesmo ocorre com a quina. Ou seja, o apostador cortaria todas as possibilidades com cinco dezenas repetidas e só cadastraria os volantes restantes.

Portanto, pensando no retorno financeiro, com o fechamento lotérico você gasta menos, mas foca nos prêmios menores. Afinal, é mais fácil acertar quatro número de 60, do que seis.

Confira neste vídeo uma simulação de aposta com o fechamento lotérico focando na quadra:

Diferença entre desdobramento e fechamento

Em suma, toda nova sequência criada é um desdobramento. Por exemplo, se você joga na Mega-Sena em seis números, só existe um combinação possível. Entretanto, se você joga em sete, o sistema combinará todos os grupos possíveis de seis números, a partir desses sete, deixando sempre um de fora.

Então, se você aposta em oito números, os desdobramentos serão ainda maiores, porque a cada combinação, sempre duas dezenas ficarão de fora. O que significa que mais ordens terão que ser feitas.

Portanto, a diferença entre os dois é que no desdobramento todas as apostam ficam registradas na mesma cartela. Enquanto que o fechamento consiste em você anotar essas possíveis combinações e apostá-las em volantes diferentes. Dessa maneira, você seleciona se quer cortar ordens com quadras ou quinas repetidas, e também, economiza dinheiro.

Ademais a possibilidade de fazer as sequências na mão, atualmente existem softwares que calculam o fechamento lotérico.