Ganhadores da Mega-Sena: conheça a história dos premiados

Com prêmios tão tentadores, o sonho de se tornar um dos ganhadores da Mega-Sena é algo que quase todo brasileiro almeja. Descubra o que acontece com os surtudos que acertam na loteria.

Você já pensou em mudar de vida sendo um dos ganhadores da Mega-Sena? De fato, apostar na loteria é uma das formas mais rápidas de ganhar dinheiro. No entanto, as probabilidades são poucas e depende muito da sorte do apostador!

As chances de ganhar são 1 em 50 milhões para um aposta simples de 6 números, mas existem sortudos que já faturaram essa bolada sozinhos!

Desde sua criação em 1996 até hoje, mais de 600 premiados foram ganhadores da Mega-Sena, a loteria mais queridinha do Brasil!

Pensando nisso, separamos a história de alguns desses vencedores e sua trajetória após o sorteio. Confira!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Histórias de Ganhadores da Mega-Sena

Sorte Dobrada

Em menos de uma semana, o jornalista Roberto Kuppê ganhou na loteria duas vezes. Primeiramente, Roberto jogou na Lotomania e ganhou ganhou R$2.700, valor que utilizou para pagar suas dívidas. Em seguida, com os trocados que sobraram, ele fez um segundo jogo, dessa vez na Mega-Sena.

Assim, Kuppê se tornou um dos ganhadores da Mega-Sena que conseguiu o prêmio solitário. Ele ganhou sozinho a última Mega-Sena acumulada do ano 2000, recebendo um prêmio de mais 19 milhões de reais.

Com o dinheiro, o ganhador ajudou familiares e amigos próximos a mudarem de vida, dando uma casa para cada um. Além disso, boa parte do prêmio ele doou para uma instituição para crianças em situação de vulnerabilidade.

Ela ganhou na loteria 36 vezes

Se você achou que Roberto Kuppê tem sorte, é porque você não conhece o histórico da Ex-BBB Paulinha Leite. Ao longo de sua vida, a ex-sister ganhou na Mega-Sena mais de 36 vezes. Nenhuma dessas foi na sena, mas que o número de acertos nas quadras e quinas, chama atenção, ah isso não temos dúvidas!

Participante do BBB 11, Paulinha conta que o maior prêmio que ganhou na loteria foi no valor de 274 mil reais, em uma quadra na Mega da Virada de 2016. Sua última premiação foi em junho deste ano, onde ganhou R$1.500 na quadra. Todavia, o objetivo da ex-sister é entrar para a lista de ganhadores da Mega-Sena com a bolada completa. Com tanta sorte com os números, a gente não dúvida!

16 ganhadores da Mega-Sena

Embora o desejo seja de ganhar o prêmio sozinho, as apostas em conjunto (conhecidas popularmente como “bolões”) são uma prática bem comum nas loterias. Foi o caso de 16 amigos, da cidade de Limeira, em São Paulo, que em 2007 entraram para o time dos ganhadores da Mega-Sena.

O valor total da premiação daria bem certinho 1 milhão de reais para cada apostador. No entanto, dois dos colegas não tinham pago sua parte na aposta, de modo que a fortuna acabou dividida apenas entre os 14 pagantes, que faturaram, no fim, R$ 1,1 milhão cada um.

Trágico Desfecho

Infelizmente, nem todos os casos de ganhadores da Mega-Sena acabam bem. Ao mesmo tempo que a sorte sorriu para o ex-lavrador Renné Senna, o azar lhe sorriu de volta.

Em 2005, Senna mudou sua vida e de sua família ao receber o prêmio de 52 milhões de reais, oriundo da aposta. No entanto, a fortuna trouxe desavenças e interesses sobre sua herança que o levaram a morte.

Dois anos após ficar milionário, Renné descobriu que a esposa mantinha relações extraconjugais e ameaçou tirá-la de seu testamento. Desse modo, a cônjuge orquestrou, juntamente com outras 6 pessoas, o seu assassinato.

Assim, a ex-esposa foi acusada de ser a mandante do homicídio e condenada a 18 anos de prisão em regime fechado. Todavia, recebeu o Habeas Corpus um ano depois do crime.

Já a fortuna, avaliada em 100 milhões de reais, ficou confiscada pela Justiça por longos anos. Em 2016, o Tribunal de Justiça anulou o testamento que deixava 50% do patrimônio para sua única filha e os outros 50% para a esposa, ficando a filha, por fim, como única herdeira legal.

Como jogar na Mega-Sena?

Controlada pela Caixa Econômica Federal, a loteria tem os maiores valores de premiações por sorteio. Com valores tão tentadores, o sonho de se tornar um dos ganhadores da Mega-Sena é algo que quase todo brasileiro almeja.

Quer tentar a sorte de ser um dos ganhadores da Mega-Sena? Acompanha essas dicas para a hora da aposta!

Para jogar na Mega-Sena é super simples! Basta escolher de 6 a 15 dezenas, de 1 a 60, e fazer sua aposta na lotérica mais próxima ou pela internet no Loteria Online! Tudo é questão de sorte, mas existem algumas instruções que podem aumentar suas chances! Confira:

Surpresinha

Na hora de apostar você pode optar para o sistema escolher os números por você através da Surpresinha da Mega-Sena. Esse método de aposta é indicado principalmente para loterias acumuladas, pois auxilia o apostador na hora de indecisão.

Teimosinha

Como o próprio nome diz, a Teimosinha é um sistema que escolhe números que você jogou antes, insistindo nas sequências numéricas anteriores. No entanto, não é um método exclusivo da Mega-Sena, ela também é utilizada na Quina e Lotofácil.

Bolão

A aposta em grupo, popularmente conhecida como “bolão”, é uma modalidade que possibilita fazer apostas juntamente com outras pessoas em um único voltante ou até mesmo com mais números em um único jogo. Ela também é indicada para apostas em concursos acumulados.

Simulador de Mega-Sena

Outra ferramenta inteligente para apostar bem é o simulador de Mega-Sena. Com uma rápida pesquisada no Google, você encontra facilmente plataformas para simular combinações numéricas, ver históricos de apostas, números mais sorteados e as combinações menos prováveis.

Boa sorte!!