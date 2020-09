A Mega-Sena está acumulada. Ninguém acertou as seis dezenas na noite de sábado (29) e o prêmio subiu para R$ 82 milhões. O sorteio do concurso 2294 será realizado na quarta-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP).

Clique e confira os últimos vencedores do resultado da Mega-Sena.

Sendo assim, as apostas poderão ser feitas até uma hora antes do sorteio, com o jogo mínimo de R$ 4,50, dando a possibilidade de escolher seis dezenas, de 1 a 60. Já o valor da aposta máxima é de R$ 22,5 mil, com direito a 15 números.

O jornal DCI preparou algumas dicas para aumentar as suas chances, e assim, quem sabe se tornar o(a) ganhador(a) do prêmio milionário. Confira, a seguir.

Como apostar na Mega-Sena acumulada concurso 2294?

Algumas observações são importantes para quem quer se dar bem na Mega-Sena acumulada. Dentre as principais dicas sobre o concurso estão:

Olhe os resultados de concursos anteriores e os anote. Dessa forma, você observará, de forma clara, os conjuntos já sorteados e dezenas menos prováveis para aposta;

Observe padrões de apostas. Isto é, dezenas mais sorteadas, consecutivas repetições de números etc;

Em concursos como a Mega-Sena , raramente todas as dezenas sejam pares ou ímpares. Portanto, diversifique as combinações;

Ao todo, são 60 números, sendo 30 pares e 30 ímpares. Por isso, siga combinações de 50% de números terminados em 0,2,4,6,8 e 50% terminados em 1,3,5,7,9.

Descarte também as apostas com 5 x 1, ou seja, 5 pares e 1 ímpar ou vice-versa. De acordo com a probabilidade de sorteio neste esquema, há 8 milhões de possibilidades de combinações raras de acontecer no concurso da Mega-Sena.

Como apostar na Mega-Sena acumulada?

Existem ferramentas úteis que podem auxiliar o apostador na hora de tentar a sorte na Mega-Sena acumulada. Por exemplo:

Simulador da Mega-Sena

O simulador da Mega-Sena pode ser uma ferramenta importante para saber como apostar bem. Há vários sites na internet, que com uma busca rápida no Google, é possível simular combinações. Em geral, as plataformas que realizam este tipo de simulacro, possuem históricos de apostas, números mais sorteados e menos prováveis, padrões dalém de na montagem de novas combinações.

Portanto, essa pode ser uma ótima maneira de aumentar suas chances de ganhar, mesmo que ainda é uma aposta de sorte do jogador.

Teimosinha

A teimosinha é outra modalidade de aposta, mas não exclusiva da Mega-Sena. Sendo assim, a Lotofácil e a Quina, por exemplo, podem ser apostadas a partir desta estratégia. Dessa maneira, você escolhe os números preferidos e com as probabilidades, as chances mudam.

Em suma, a teimosinha ajuda o apostador a selecionar os mesmos números em várias apostas.

Supresinha

A supresinha da Mega-Sena é a aposta com números aleatórios gerados pelo computador. Contudo, as chances de ganhar não diferem muito da Teimosinha. Isso porque, independentemente da modalidade, as probabilidades de acerto variam conforme a quantidade de dezenas nas apostas, e não o modo de fazê-las.

Contudo, a supresinha é ideal para quem quer concorrer ao prêmio milionário da Mega-Sena acumulada, mas é indeciso na hora de escolher os números que formará a aposta.

Bolão da Mega-Sena acumulada concurso 2294

O Bolão é a forma de fazer apostas em grupos, principalmente nos concursos da Mega-Sena acumulada. Sendo assim, basta preencher o campo próprio do volante, papel de aposta, ou solicitar ao atendente da lotérica.

Nessa modalidade de jogo, você também tem a opção de comprar cotas de bolões já organizados pelas lotéricas. Contudo, as cotas têm uma tarifa adicional de até 35%, a depender do valor.

Se o apostador optar pelo bolão, o preço mínimo é de R$ 10 e as cotas não podem ser inferiores a R$ 5. Além disso, os bolões são de 2 a 100 cotas. Logo, para um bolão com 100 participantes, o valor da cota é de R$ 225,22. Isso levando em consideração o valor máximo de aposta, R$ 22,5 mil, com 15 números. Também, é permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

Os ganhadores podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada, ou nas agências da caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78, o pagamento só será feito nas agências. Se não houver ganhador, a sena acumula outra vez, até que haja apostas ganhadoras do prêmio total.

