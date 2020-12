A Loteria de Natal da Espanha , do “El Gordo” 2020, sorteou, nesta terça-feira, dia 22, o grande prêmio de 2,4 bilhões de euros. O valor é de, aproximadamente, R$ 15 bilhões e, neste ano teve um aumento de 28 milhões de euros – comparado ao ano passado.

Além do prêmio principal “El Gordo” de 400 mil euros elevado ao décimo, outros de valores menores também foram distribuídos. Foram disponibilizados para o sorteio 172 milhões de décimos, de 172 séries que contém 100 mil números cada.

Tradicionalmente, o sorteio ocorreu pela manhã no Teatro Real, em Madri, e contou com a participação de alunos do colégio “San Ildelfonso”. As crianças informam os números premiados cantando, conforme são sorteados.

O evento é um dos mais aguardados pelos espanhóis, que lotam o teatro para acompanhar a realização do sorteio. Porém, por causa da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez a loteria de Natal não teve público.

El Gordo 2020

Os números que saíram no El Gordo foram 72.897. Para levar o prêmio, é necessário ter, pelo menos, um décimo do bilhete com as dezenas sorteadas.

O prêmio aumenta se o apostador tiver mais décimos do bilhete, que custa 20 euros cada. Ou seja, se uma pessoa comprar dois décimos do bilhete, o valor será elevado a dois.

Se o apostador tiver três décimos do bilhete, o prêmio será elevado a três e assim por diante.

Prêmios menores

O “El Gordo” é a faixa principal de premiação da Loteria de Natal. Mas outras premiações menores também compõem a modalidade especial de fim de ano.

No segundo prêmio, foram entregues 125 mil euros por décimo. Os números sorteados foram: 06095.

Em terceiro lugar, o prêmio foi de 50 mil euros por décimo para quem teve os números 52472 na aposta.