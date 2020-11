Loteria Federal 5512: bilhete de São Paulo ganha prêmio de R$ 500 mil

Na loteria Federal concurso 5512, deste sábado (7), o prêmio máximo de R$ 500 mil saiu para o bilhete: 076631. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor. O sorteio do concurso foi realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5512

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 076631 LOTERICA REIZINHO DA SORTE MOGI DAS CRUZES/SP R$ 500.000,00 2º 016107 CASA LUNO SAO PAULO/SP R$ 27.000,00 3º 034567 REAL SAO PAULO/SP R$ 24.000,00 4º 070036 LOTERICA CONCEICAO PORTO ALEGRE/RS R$ 19.000,00 5º 026051 PAULO CESAR LICIO SAO PAULO/SP R$ 18.329,00

Como receber o prêmio do resultado da Federal?

O apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, o prêmio do resultado da Federal tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Por isso, fique sempre atento ao bilhete de aposta para não perder a data.

Nesse sentido, caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Como apostar na Loteria Federal?

Para concorrer na Loteria Federal, é preciso adquirir um bilhete nas casas lotéricas ou com algum vendedor ambulante credenciado pela Caixa. Apesar de não conseguir escolher os números do bilhete, o apostador pode fazer a escolha da aposta que acredita ser a premiada.

Portanto, depende ainda mais da sorte do apostador.

Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Ademais, é possível ser premiado acertando:

primeiramente, a unidade do primeiro prêmio;

em seguida, um dos cinco números sorteados;

logo após, na milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

por fim, os bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excluindo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Qual é a chance de acertar a o resultado da Loteria Federal?

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal concurso 5510 e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Contudo, na Milionária Federal e no Especial de Natal essa chance aumenta para uma em 90 mil.

Quando são os sorteios?

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados a partir das 19h.