Loteria Federal 5515: aposta de Araras/SP leva prêmio de R$ 500 mil

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na Loteria Federal concurso 5515, desta quarta-feira (18), o prêmio máximo de R$ 500 mil saiu para o bilhete: 042840 de Araras, em São Paulo. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor. O sorteio do concurso foi realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5515

Confira o resultado da Loteria Federal 5515 segundo o site da Caixa.

Primeiramente, o valor de R$ 500 mil saiu para o bilhete 042840, na cidade de Araras, em São Paulo.

O segundo bilhete, com prêmio de R$ 27 mil saiu para São Paulo capital. O número do bilhete premiado foi 039994.

Em seguida, o terceiro bilhete premiado de número 047976 saiu para Rio de Janeiro capital. O prêmio é de R$ 24 mil.

Logo após, o prêmio para o bilhete 043265 saiu para São Paulo capital. O valor é de R$ 19 mil.

Por fim, o bilhete 050506 levou R$ 18,3 mil foi da cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A lista de bilhetes premiados foi divulgada no site da Caixa.

Além disso, confira também mais detalhes sobre o sorteio de hoje por aqui.

Como receber o prêmio do resultado da Federal?

Dependendo do resultado da Loteria Federal 5515 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Loteria Federal 5515 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES. Portanto, fico atento ao seu bilhete!

Nesse sentido, caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quando são os sorteios?

Os sorteios da Loteria Federal são às quartas e sábados a partir das 19h. O próximo sorteio será no dia 21 de novembro.