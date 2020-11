Loteria Federal 5516: aposta de Panambi/RS leva prêmio de R$ 500 mil

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na Loteria Federal concurso 5516, deste sábado, o prêmio máximo de R$ 500 mil saiu para o bilhete: 055651 de Panambi, no Rio Grande do Sul. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor. O sorteio do concurso foi realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5516

Confira o resultado da Loteria Federal 5516 segundo o site da Caixa.

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 055651 TABAPIRA PANAMBI/RS R$ 1.350.000,00 2º 056837 LOTERICA TANABI TANABI/SP R$ 15.500,00 3º 042493 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 14.000,00 4º 037361 ZEBRA DE OURO LOTERIAS BELO HORIZONTE/MG R$ 13.000,00 5º 078035 SORTE TOTAL LOTERIAS CHAPECO/SC R$ 12.227,00

Além disso, a lista dos demais bilhetes premiados pode ser conferida por aqui.

Como receber o prêmio do resultado da Federal?

Dependendo do resultado da Loteria Federal 5516 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atenção, pois o prêmio do resultado da Loteria Federal 5516 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES. Portanto, fico atento ao seu bilhete!

Nesse sentido, caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Quando são os sorteios?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os sorteios da Loteria Federal são às quartas e sábados a partir das 19h. O próximo sorteio será no dia 21 de novembro.