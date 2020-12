Loteria Federal 5521: aposta de Recife leva prêmio de R$ 500 mil

Na Loteria Federal concurso 5521, desta quarta-feira, dia 09 de dezembro, o prêmio máximo de R$ 500 mil saiu para o bilhete: 050262 de Recife (PE). Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor. O sorteio do concurso foi realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real – resultado da Loteria Federal 5521

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 050262 ZEBRAO RECIFE/PE R$ 500.000,00 2º 084087 LOTERIA SORTE GRANDE MANAUS/AM R$ 27.000,00 3º 080692 SENADOR LOTERICO RIO DE JANEIRO/RJ R$ 24.000,00 4º 079192 LOTERICA IBICUI MANOEL VIANA/RS R$ 19.000,00 5º 020693 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 18.329,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal 5521, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado da Loteria Federal 5520:

1º PRÊMIO 048605 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 012911 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 036677 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 068364 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 099928 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5519:

1º PRÊMIO 060513 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 072996 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 020592 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 028137 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 092575 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5518:

1º PRÊMIO 046174 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 068046 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 008400 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 018323 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 049190 R$ 18.329,00.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Quando são os sorteios da Loteria Federal?

Os sorteios da Loteria Federal são às quartas e sábados a partir das 19h. O próximo sorteio será no sábado, dia 12 de dezembro.

As apostas podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio.