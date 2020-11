Loteria Federal 5516 sorteia prêmio especial de R$ 1,3 milhão hoje [21]

A loteria Federal 5516, deste sábado (21), terá o prêmio de R$ 1,3 milhão. O alto valor corresponde concurso especial da Milionária Federal, realizada uma mês por mês. Os jogadores podem comprar o bilhete da modalidade em lotéricas ou com um vendedor ambulante até às 18h (horário de Brasília). O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 19h.

O jogador que não conseguir comprar o bilhete até 18h, poderá tentar a sorte no próximo concurso 5517, de quarta-feira (25), que terá como prêmio principal meio milhão de reais.

Saiba tudo sobre a loteria Federal 5516

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para concorrer na loteria Federal 5516 é preciso comprar um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Mas o jogador pode escolher qual aposta vai querer adquirir. Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes.

O valor do prêmio da loteria Federal varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. É possível ser premiado acertando:

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, sendo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Os sorteios da loteria Federal começam sempre às 19h e realizados, assim, às quartas-feiras e sábados. O prêmio principal da modalidade, sorteado em todos os concursos, é de R$ 500 mil.

Nessa modalidade também têm concursos especiais, sendo eles: Milionária Federal, que ocorrer uma vez por mês; e Especial de Natal. Nessas duas edições o prêmio principal aumenta para R$ 1,350 milhão.

Qual é a probabilidade de ganhar na Federal?

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal 5516 e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Contudo, na Milionária Federal e no Especial de Natal essa chance aumenta para uma em 90 mil.

Já, para os prêmios derivados, a probabilidade na loteria Federal é de uma em 4,78.