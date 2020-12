Bilhete do Rio de Janeiro leva R$ 2,7 milhões na Loteria Federal de Natal

O bilhete 022206, da unidade lotéria Tia Regina, no Rio de Janeiro (RJ), faturou R$ 2,7 milhões com as duas séries da Loteria Federal de Natal 2020. O sorteio foi realizado na tarde desta quinta-feira, dia 24 de dezembro. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Ganhadores em tempo real – resultado da Loteria Federal de Natal concurso 5525

1ª Série

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 022206 TIA REGINA RIO DE JANEIRO/RJ 1.350.000,00 2º 067258 MINHA SORTE SÃO PAULO/SP 15.500,00 3º 058847 CASA LOTÉRICA OLIVEIRA CAMBUÍ/MG 14.000,00 4º 001522 CACULA CAMPINAS/SP 13.000,00 5º 063764 LOTERICA POTENCIA SÃO PAULO/SP 12.227,00

2ª Série

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 022206 TIA REGINA RIO DE JANEIRO/RJ 1.350.000,00 2º 067258 MINHA SORTE SAO PAULO/SP 15.500,00 3º 058847 LOTEKA SABARA SAO PAULO/SP 14.000,00 4º 001522 JA GANHOU SAO PAULO/SP 13.000,00 5º 063764 TALISMA RECIFE/PE 12.227,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal de Natal, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Atraso no sorteio da Federal de Natal

O sorteio estava previsto para ocorrer na noite da última quarta-feira (23). Por meio de um comunicado em seu site oficial, a Caixa informou aqui “o sorteio da extração nº 5525 da Loteria Federal – Especial de Natal foi transferido para às 16h do dia 24/12/2020. O Sorteio será realizado no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo/SP com transmissão ao vivo pelas redes sociais da CAIXA (YouTube e Facebook)”.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Loteria Federal, concurso 5526 especial de Ano Novo, será realizado no dia 30 de dezembro, às 19h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.