Resultado da Loteria Federal 6066 de sábado (16/05/26)
O resultado da loteria Federal de sábado é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia neste sábado, dia 16 de maio, o resultado da loteria Federal 6066 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
– 1º Prêmio de R$ 500 mil: 08667
– 2º Prêmio de R$ 35 mil: 82817
– 3º Prêmio de R$ 30 mil: 22110
– 4º Prêmio de R$ 25 mil: 47946
– 5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 03451
Resultado da Loteria Federal hoje 6066
Os prêmios da loteria Federal 6066 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6066 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6065
32995 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
72729 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
86575 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
91972 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
23953 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6064
55590 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
13857 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
93893 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
40482 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
76807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Concurso 6063
49318 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
42302 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
25860 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
47307 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
58505 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Concurso 6062
48545 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
20444 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
71509 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
59388 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
05062 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6066 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.