Loteria Federal

Que horas sai o resultado da Loteria Federal 6077

Sorteio foi adiado por causa do jogo do Brasil

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Loteria Federal 6077 DCI

A Caixa fará o sorteio da Loteria Federal 6077 na quinta-feira, dia 25 de junho. A extração especial conta com prêmios que chegam a R$ 500 mil. Veja o horário que ela corre após ser adiada por causa do jogo do Brasil.

Que horas é o resultado da Loteria Federal 6077?

O resultado da Loteria Federal 6077 está previsto para correr às 8h30 (de Brasília) de quinta-feira, e vai sortear cinco prêmios e uma quantia para cada bilhete. A ordem de premiação é do menor para o maior.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Como funcionam os sorteios?

A Loteria Federal é uma das modalidades de jogo mais antigas e tradicionais do Brasil. Os sorteios ocorrem normalmente duas vezes por semana, nas quartas-feiras e nos sábados, e seguem um modelo diferente das loterias numéricas, como a Mega-Sena. Em vez de escolher números, os apostadores compram bilhetes com uma numeração já impressa, e a premiação é baseada no número completo sorteado.

Para o concurso 6078, no sábado, quem adquirir ingressos poderá concorrer a prêmios variados, além do grande prêmio de R$ 500 mil. Vale ressaltar que esta modalidade de aposta apresenta alta probabilidade de ganho, tornando-se uma opção atrativa para muitos apostadores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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